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Hakim ZiyechGetty Images

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O Wydad vira o jogo contra Ziyech, e a estrela marroquina quebra o silêncio com um passo decisivo

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Reviravoltas emocionantes

O internacional marroquino Hakim Ziyech foi surpreendido pelos recentes desdobramentos que envolveram sua situação dentro do Wydad Athletic Club, depois que planejava normalmente dar continuidade à sua trajetória com o time vermelho na próxima temporada, antes de se ver fora dos planos da nova diretoria em um momento que não esperava.

Segundo o site marroquino "Al Batola", Ziyech havia iniciado sua preparação para a nova temporada normalmente junto ao grupo, antes de ser excluído do amistoso contra o Nahdat Zemamra e, em seguida, ficar de fora da lista do time que viajou a Agadir para disputar o estágio de preparação, por decisão do novo presidente do clube, Brahim El Asri, o que representou uma grande surpresa para o jogador, que acreditava que sua permanência no time era algo garantido.

Esses passos causaram estranheza em Ziyech, especialmente porque ele não esperava uma mudança em sua situação dessa maneira após o início da preparação, fazendo com que a relação entre o jogador e a nova diretoria passasse a tomar um rumo mais tenso, depois que ele se viu obrigado a treinar longe do grupo.

A intensidade do desentendimento aumentou após Ziyech decidir quebrar o silêncio por meio de sua conta no "Instagram", onde dirigiu críticas diretas ao presidente do Wydad, Brahim El Asri, em meio à continuidade das versões conflitantes sobre quem tomou a decisão de excluí-lo do time.

Os desdobramentos da crise não se limitaram ao aspecto esportivo, já que o caso tomou um rumo jurídico depois que Ziyech recorreu posteriormente a um oficial de justiça para documentar sua situação dentro do complexo Mohamed Benjelloun, após ser informado de que deveria permanecer em Casablanca e continuar os treinos de forma individual.

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Essa escalada ocorre no momento em que a diretoria do Wydad busca reorganizar a situação financeira do jogador, sobretudo o valor de seu salário, enquanto as informações que circulam apontam que Ziyech não estava disposto a alterar as condições que haviam sido acordadas em seu contrato, o que aumentou a complexidade da situação entre as duas partes.

Em uma tentativa de conter a crise antes que ela evoluísse para um conflito aberto, algumas figuras ligadas ao Wydad se movimentaram para aproximar os pontos de vista entre o jogador e a diretoria, defendendo a realização de uma reunião que juntasse Ziyech ao presidente do clube, Brahim El Asri, em busca de uma fórmula que encerre o desentendimento e preserve a relação entre as duas partes.

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