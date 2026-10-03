O Wydad reagiu ao tropeço inicial na estreia da sua temporada no Campeonato Marroquino 2026-2027, após a derrota por 3 a 1 diante do Wydad Témara, e venceu neste sábado por dois a zero o Difaâ El Jadida.

O técnico português Paulo Sérgio começou com uma escalação diferente para o Wydad em comparação com a última partida, promovendo 3 mudanças no meio-campo e no ataque, escalando Adel Khalloufi no lugar de Yahya Jabrane, Ayman El Hassouni no lugar de Walid Nassi e Silver Ganvoula no lugar de Hamza El Hanouri.

A partida teve a expulsão do zagueiro do Difaâ El Jadida Zakaria Ouabraïm, após receber o segundo cartão amarelo aos 85 minutos.

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O Wydad abriu o placar aos 27 minutos de jogo, na partida disputada no estádio El Abdi, com Oussama Zemraoui, antes de o congolês Ganvoula marcar o segundo gol para os visitantes aos 59 minutos, em jogada do veterano lateral-esquerdo Yahya Attiyat Allah.

Com este resultado, o Wydad conquista seus primeiros 3 pontos na atual temporada, enquanto o Difaâ El Jadida permanece na última colocação, sem pontos, após ter perdido também na primeira rodada para o Club Meknassi por seis a dois.