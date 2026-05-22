O Vitesse consegue um grande avanço na tentativa de salvar o clube

O Vitesse deu um passo importante rumo à estabilidade financeira e administrativa. Após uma avaliação que durou meses, a comissão de licenciamento da KNVB aprovou a mudança no controle do clube de Arnhem, permitindo que a aquisição pela Sterkhouders B.V. seja oficialmente concluída.

Com a aprovação, a Sterkhouders B.V. recebe autorização para adquirir 75,1% das ações do Vitesse. Cinco empresários regionais se uniram no veículo de investimento: Robert Kramer, Nathan Wolf, Arthur Leenders, André van Ginkel e Ronald Ruijtenberg.

No entanto, a aprovação está sujeita a uma condição. A transferência de ações deve estar totalmente concluída até 15 de junho de 2026. Essa data também serve como prazo final para que os clubes profissionais apresentem seu orçamento para a temporada 2026/27.

A Sterkhouders já detinha 24,9% das ações. Além disso, no ano passado, foi alcançado um acordo com os quatro acionistas estrangeiros – Timo Braasch, Leon Müller, Bryan Mornaghi e Flint Reilly – sobre a compra do restante do pacote de ações por um valor de 2,6 milhões de euros.

Em comunicado, o Vitesse refere que se trata de um importante reconhecimento. O clube destaca que a aprovação surge na sequência de um processo iniciado em dezembro de 2025 com a apresentação do pedido de alteração do controle acionário. Segundo o Vitesse, a decisão confirma a confiança no empenho da Sterkhouders em garantir um futuro localmente enraizado e confiável para o clube.

Além disso, o Vitesse afirma que, com a nova estrutura acionária, o clube poderá dar continuidade ao rumo traçado. Os dirigentes de Arnhem referem-se a um acionista engajado que coloca o interesse do clube em primeiro lugar e dizem estar gratos pela confiança demonstrada com a decisão da comissão de licenciamento.

O próximo passo consiste na formalização da transação junto ao tabelião. O valor da compra já foi depositado na conta de garantia do tabelião. Assim que os documentos necessários forem assinados, todas as ações passarão definitivamente para as mãos da Sterkhouders B.V.

O prefeito Ahmed Marcouch também reagiu com satisfação à notícia. “Finalmente, o Vitesse volta para onde pertence: nas mãos da nossa cidade e da nossa região. Nas mãos dos verdadeiros torcedores do Vitesse”, escreve Marcouch, que agradece à Sterkhouders e à torcida por seus esforços. “Quem não desiste, vence. Rumo a um belo futuro amarelo e preto.”