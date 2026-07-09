Christian Eriksen iniciará em breve, na Dinamarca, um programa individual de reabilitação, segundo informou seu clube, o VfL Wolfsburg. O meio-campista de 34 anos passou mal há um mês, durante o amistoso entre a Dinamarca e a Ucrânia.

No início de junho, Eriksen desmaiou durante o amistoso internacional. Ele ficou inconsciente por alguns instantes, mas acabou conseguindo sair do campo por conta própria. A partida foi definitivamente interrompida quando o placar estava em 2 a 1.

Agora, seu clube, o Wolfsburg, divulgou uma atualização sobre Eriksen. “Christian Eriksen iniciará em breve um programa individual de reabilitação. Após consulta com o diretor do VfL, Dieter Hecking, foi decidido que ele realizará esse programa em seu país natal, a Dinamarca.”

“O VfL continuará mantendo contato regular com Christian e seus médicos responsáveis pelo tratamento. Desejamos a Christian muito sucesso em sua recuperação”, escreve o Wolfsburg.

Ainda não está claro se Eriksen, que tem contrato até meados de 2027 com o time rebaixado da Bundesliga, continuará atuando como jogador de futebol profissional. Em 2021, ele já havia sofrido uma parada cardíaca durante o Campeonato Europeu e, desde então, joga com um dispositivo ICD, que pode impedir que isso volte a acontecer.

Esse dispositivo também o ajudou há um mês, escreveu ele no Instagram logo após o ocorrido. “Como vocês provavelmente podem imaginar, receber um choque do meu CDI teve um grande impacto em mim e na minha família.”

“No entanto, quero tranquilizar a todos de que essa foi uma situação diferente do que aconteceu em 2021. Além do apoio e da ajuda de todos os jogadores e da equipe médica em campo, também sou imensamente grato aos médicos que há anos cuidam de mim e do meu coração. Graças à expertise deles, meu CDI fez exatamente o que foi projetado para fazer: me proteger no momento em que eu precisei”, afirmou o dinamarquês.