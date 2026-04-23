O VfB Stuttgart vence uma partida emocionante pela copa na prorrogação e aguarda a final contra o Bayern de Munique

O VfB Stuttgart garantiu na noite de quinta-feira sua vaga na final da DFB-Pokal. A equipe do técnico Sebastian Hoeness empatou em 1 a 1 com o SC Freiburg no tempo regulamentar. A prorrogação também parecia não definir um vencedor, até que o reserva Tiago Tomás marcou aos 119 minutos: 2 a 1. O Stuttgart disputará a final no dia 23 de maio, em Berlim, contra o Bayern de Munique.

Após uma fase inicial divertida e aberta, o Freiburg foi assumindo cada vez mais o controle do jogo. Isso também gerou oportunidades e, depois que Maximilian Eggestein esbarrou em Alexander Nübel, que havia saído do gol, na área, os visitantes conseguiram marcar pouco depois. Em um escanteio, Matthias Ginter cabeceou para Eggestein, que desta vez passou por Nübel com uma cabeçada: 0 a 1.

O Stuttgart não pareceu muito abalado pelo gol inicial e partiu imediatamente em busca do empate. E este quase aconteceu por três vezes antes do intervalo, não fosse o fato de Ermedin Demirovic chutar por cima por pouco, a tentativa de Jamie Leweling passar raspando pelo lado errado da trave e o zagueiro do Freiburg, Igor Matanovic, fazer um bloqueio crucial.

Após o intervalo, pouco mudou no jogo. O Stuttgart pressionou e continuou jogando frequentemente na área do Freiburg. Angelo Stiller pensou ter marcado o empate salvador aos 60 minutos, mas o gol foi anulado por impedimento de Demirovic.

A vinte minutos do fim, o Freiburg teve a chance de dar o golpe final no Stuttgart, mas tanto Matanovic quanto Yuito Suzuki viram suas tentativas serem neutralizadas pela atenta defesa do Stuttgart. No contra-ataque que se seguiu, o Stuttgart empatou. Bilal El Khannouss cruzou para Deniz Undav, cujo chute acertou o canto oposto: 1 a 1.

Após o empate, o Stuttgart se tornou ainda mais dominante e parecia que o 2 a 1 estava prestes a acontecer, mas a sorte não estava do lado da equipe. Assim, um cruzamento desviado por Ginter acertou a trave, Undav chutou por poucos centímetros ao lado do gol e o goleiro do Freiburg, Florian Müller, fez uma defesa crucial em um chute com efeito de Chris Führich.

A prorrogação começou de forma espetacular. Lucas Höler pensou em marcar o 1 a 2 após cerca de trinta segundos, depois de se livrar do zagueiro do Stuttgart, Jeff Chabot, e finalizar com precisão. O árbitro apitou no momento em que a bola saiu do pé de Höler, impedindo que o VAR pudesse intervir. O replay mostrou que se tratou apenas de um leve empurrão com o ombro.

Pouco depois, o Freiburg teve sorte, quando Führich, que havia escapado, acertou a trave com força e Müller fez uma excelente defesa em um chute forte de El Khannouss. A disputa de pênaltis estava iminente, quando o Stuttgart marcou a um minuto do fim da prorrogação. O substituto Tomás estava no lugar certo dentro da área para desviar um cruzamento da direita para o canto curto: 2 a 1.