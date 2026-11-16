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Relatos da imprensa revelaram um clima tenso dentro da seleção da França, depois que Rayan Cherki e Bradley Barcola entraram em uma discussão verbal acalorada.

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Segundo informações da rede "RMC Sport", a crise estourou dentro do vestiário após o fim do primeiro tempo do confronto contra a Itália, no empate por 1 a 1 (que terminou com a derrota da França pelo placar de 1 a 3, pela Liga das Nações da Europa), depois que a tensão aumentou entre os jogadores, em uma discussão que os relatos classificaram como acalorada.

A rede apontou que Cherki deixou o vestiário furioso após a discussão, em um episódio que refletiu o tamanho da tensão dentro da seleção francesa, embora o confronto ainda não estivesse decidido.

Os dois jogadores haviam participado do time titular da França diante da Itália e seguiram em campo após o fim do intervalo, antes que a comissão técnica decidisse substituir Barcola aos 76 minutos e Cherki aos 82.

A seleção italiana conseguiu decidir o confronto durante o segundo tempo, depois de marcar dois gols aos 63 e aos 75 minutos, vencendo pelo placar de 3 a 1 e deixando a seleção francesa diante de questionamentos sobre os desdobramentos da derrota, que provocou reações de raiva entre os torcedores e a imprensa italiana.

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Apesar da vitória da França sobre a Turquia por 2 a 1 em sua partida seguinte, e da garantia de sua classificação às quartas de final da Liga das Nações da Europa na liderança, os ecos da derrota para a Itália continuaram presentes, depois que vieram à tona os detalhes da tensão que se estendeu até o vestiário.

Por sua vez, Zinedine Zidane falou sobre sua mensagem aos jogadores após a derrota, afirmando que pediu a eles que não cedessem à inquietação, e disse: "Pedi a eles que não entrassem em pânico. Perdemos, mas não merecíamos totalmente a derrota".