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Luka Modric Croatia 2026Getty Images
Bart DHanis

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"O vencedor da Bola de Ouro vai se aposentar definitivamente do futebol após a Copa do Mundo"

Croácia

Luka Modric está nas últimas semanas de sua carreira, segundo informa Nicolo Schira. De acordo com o jornalista italiano, o meio-campista anunciará sua aposentadoria após a Copa do Mundo.

Modric ainda está em campo com a Croácia na Copa do Mundo. Na quarta-feira, às 22h, horário da Holanda, está marcada a primeira partida dos croatas. Nessa ocasião, eles enfrentam a Inglaterra.

Em seguida, Modric e sua seleção enfrentarão, respectivamente, o Panamá e Gana. A Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá é a quinta participação do meia: 2006, 2014, 2018, 2022 e 2026.

O jogador, que já disputou 198 partidas pela seleção croata, atuou em Milão na última temporada. Em 34 jogos pelo AC Milan, ele marcou dois gols e deu três assistências na Série A.

Ele viveu seus melhores momentos no Real Madrid, onde esteve sob contrato entre 2012 e 2025. Ele foi quatro vezes campeão da Espanha e venceu seis vezes a Liga dos Campeões.

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Em 2018, o jogador de 40 anos ganhou a Bola de Ouro. Naquele ano, ele havia conquistado a Liga dos Campeões com o Real Madrid e levado a Croácia até a final da Copa do Mundo. Na final, a Croácia perdeu por 4 a 2 para a França.

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