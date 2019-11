"O VAR é uma porcaria": Platini dispara contra árbitro de vídeo

Ex-jogador entende que a tecnologia não auxilia o jogo, mas o modifica

O ex-jogador francês, Michel Platini é mais um "reforço" do time dos contrários ao árbitro de vídeo, o VAR. Platini, que tem uma carreira marcada por polêmicas após sua aposentadoria dos gramados, disparou contra o uso da tecnologia no futebol e falou que o VAR modifica o jogo.

"O VAR não regula as coisas, ele as move. Levaria trinta minutos para explicar por que não concordo. Acho que ele não sairá, mas acho uma grande porcaria", falou Platini em entrevista à RAI.

A tecnologia do árbitro de vídeo foi inserida oficialmente no mundo do futebol na de 2018, na qual a seleção da , terra natal de Platini, foi coroada campeã do mundo.

Platini é considerado um dos maiores jogadores franceses de todos os tempos, mas fora dos gramados, sua carreira tem sido marcada por denúncias e escândalos. Ele é suspeito de atuar nos bastidores para compra de votos para que o Qatar se tornasse a sede da Copa do Mundo de 2022.

Em 2015, ele se demitiu da presidência da UEFA por conta de denúncias que o ligavam a um esquema de pagamentos ilegais do então presidente da FIFA, Sepp Blatter. Agora, quatro anos depois, ele está liberado para tentar conseguir um cargo em outra instituição esportiva.