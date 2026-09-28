Os senhores do Vandaag Inside comentaram na segunda-feira a saída de Estevana Polman. A ex-jogadora de handebol participaria mensalmente do talk show nesta temporada, mas já foi decidido que Polman não será mais convidada.

René van der Gijp se mostrou cético não muito tempo atrás sobre o papel de Polman no VI. Suas palavras, porém, ganharam importância demais, como ele ressalta. "Eu só disse que, quando anunciaram que ela se sentaria aqui à mesa, ouvi todo mundo falando coisas. Aí eu disse na mesma hora: desde que não se crie expectativa demais. Se as expectativas ficam altas demais, você não consegue corresponder. Só isso."

Segundo Van der Gijp, isso absolutamente não foi um ataque a Polman. "As pessoas acharam que eu estava falando das minhas expectativas. Mas eu não estava falando de mim", disse o integrante fixo da mesa, de Dordrecht.

"Nós não sabíamos o que ela conseguiria ou não fazer. E ficou claro, nas vezes em que ela esteve aqui, que ela consegue falar muito bem sobre o marido dela (Rafael van der Vaart, red.) e sobre handebol. Mas, fora isso, ela pouco se manifestou", acrescentou Johan Derksen.

"O chato é que aquela garota tinha direito a um período de teste de seis meses. Na verdade, deveríamos ter levado isso até o fim e dado a ela um pouco de orientação para colocá-la no nível certo. Mas agora ela acabou sendo a vítima. Acho isso chato", acrescentou De Snor. "Não aconteceu como deveria."

Wilfred Genee concorda com a avaliação de Derksen. "Eu também acho. Então, na verdade, isso nos deixa um pouco arrependidos, certo?", refletiu em voz alta o apresentador. De todo modo, não está descartado que Polman volte no futuro ao VI como convidada no bar.

"Fui empurrada demais para o lado do conteúdo, e isso não tinha sido combinado previamente dessa forma. Eu não quero participar disso", ressaltou Polman em resposta ao RTL Boulevard. "Eu mesma sempre indiquei que ainda estava buscando entender se isso realmente combina comigo. Houve uma avaliação, e dela saiu que assim está bom."