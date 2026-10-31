O United se aproxima da zona de rebaixamento: será que Carrick resiste até o confronto com a Roma?

O Manchester United tropeçou novamente na Premier League inglesa e perdeu para o Chelsea por 2 a 0 no estádio Stamford Bridge, na noite deste sábado, pela nona rodada.

A equipe seguiu em queda na tabela de classificação, chegando à 17ª posição com 7 pontos, após conquistar apenas uma vitória, enquanto empatou quatro vezes, sendo a derrota diante do Chelsea de hoje a quarta do time nesta temporada na Premier League.

O desempenho do United melhorou de forma notável durante o primeiro tempo, mas pagou o preço da falta de capacidade de definição, já que os visitantes desperdiçaram diversas chances para abrir o placar. Morgan Rogers rompeu a defesa do United com facilidade e marcou o primeiro gol no início do segundo tempo. Em seguida, Lisandro Martínez recebeu dois cartões amarelos em sequência rápida e provocou um pênalti, convertido por Cole Palmer, acabando com qualquer esperança de reação do United.

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Apesar disso, Carrick respondeu à pergunta do canal TNT Sports sobre se esperava permanecer no cargo até a próxima partida contra a Roma na Liga dos Campeões, dizendo: "Sim, temos que seguir em frente. Precisamos aproveitar as coisas que sentimos que funcionaram para nós hoje e extrair delas alguma fé e confiança, e muitas coisas boas, especialmente no primeiro tempo".

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Esta é a mais longa sequência de partidas sem vitória do Manchester United em 38 anos, e os deixa a apenas um ponto da zona de rebaixamento da Premier League inglesa.

Carrick acrescentou: "Depois de estarmos em uma situação muito boa no primeiro tempo, talvez os dois tempos da partida não pudessem ter sido mais distintos em alguns aspectos. Acho que a maneira como eles agiram e jogaram, a qualidade do futebol e a forma como jogamos no primeiro tempo, com certeza dão um estímulo. Temos que tirar proveito disso".

As duas derrotas nas três primeiras partidas da Liga dos Campeões da Europa fizeram o Manchester United cair para a 20ª posição na tabela de classificação da fase de liga composta por 36 equipes, deixando-o exposto ao risco de ficar fora das fases eliminatórias.

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