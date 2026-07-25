O Manchester United continua a movimentar-se para concretizar novos negócios durante o mercado de transferências de verão, mas a sua tentativa de reforçar o meio-campo com um dos maiores talentos da Premier League esbarrou em exigências financeiras elevadas, o que obrigou a direção do clube a reavaliar a sua posição relativamente ao negócio.

O Manchester United decidiu retirar-se da corrida pela contratação de Alex Scott, médio do Bournemouth, depois de recusar corresponder às exigências financeiras definidas pelo seu clube para aprovar a sua saída durante o período de transferências de verão.

De acordo com o jornal britânico Mirror, o Bournemouth pede cerca de 70 milhões de libras esterlinas para abdicar do médio inglês de 22 anos, um valor que a direção do Manchester United considera exagerado.

O relatório acrescentou que os responsáveis do Manchester United avaliam Scott em apenas cerca de 40 milhões de libras esterlinas, o que os levou a descartar o negócio de momento.

O jogador desperta o interesse de vários clubes da Premier League, com destaque para o Arsenal, e Scott mostrou-se disposto a mudar-se para o Emirates Stadium caso os dois clubes cheguem a acordo.

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Contudo, o relatório indicou que o Arsenal coloca o brasileiro Bruno Guimarães, médio do Newcastle United, no topo das suas prioridades para reforçar o meio-campo, o que reduz as hipóteses de avançar pela contratação de Scott, sobretudo porque o clube londrino não planeia gastar quantias avultadas em mais do que um jogador para a mesma posição durante o presente verão.

Referiu ainda que Scott tem reservas quanto às suas hipóteses de jogar com regularidade no Arsenal, face à forte concorrência para os lugares do meio-campo.

O Bournemouth mantém a sua posição, pois não pretende vender um dos seus principais jogadores por menos do que o valor que definiu, procurando obter o maior retorno financeiro possível, o que deixa a transferência de Alex Scott este verão em suspenso até à chegada de uma proposta que se aproxime das suas exigências financeiras.

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