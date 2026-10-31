A lenda argentina Lionel Messi, capitão do Inter Miami, surpreendeu o argelino Ibrahim Maza, jogador do Bayer Leverkusen, na votação dos prêmios da Bola de Ouro de melhor do mundo em 2026.

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, havia vencido o Troféu Kopa de melhor jogador jovem sub-21, na cerimônia de entrega dos prêmios da Bola de Ouro, realizada na madrugada da última terça-feira, na capital britânica, Londres.

Yamal conquistou o prêmio após receber o maior número de pontos, por meio da votação feita pelos jogadores que já venceram a Bola de Ouro, à frente deles Lionel Messi, dono de 8 troféus.

O jornal francês "L'Équipe" afirmou que Messi colocou Yamal em primeiro lugar e o espanhol Pau Cubarsí, zagueiro do Barcelona, em segundo, mas a surpresa ficou por conta do terceiro lugar, que coube a Ibrahim Maza.

O mais curioso é que Messi foi o único a colocar o jogador argelino entre os três candidatos ao Troféu Kopa, concedendo-lhe seu único ponto, o que o deixou na nona colocação daquela lista.

Messi e Maza se encontraram há cerca de 4 meses, mais precisamente na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, quando "La Pulga" marcou um hat-trick que levou a Argentina à vitória sobre a Argélia por 3 a 0.

Apesar da pesada derrota, Ibrahim Maza teve uma atuação destacada, dando uma assistência para um gol marcado por Farès Chaïbi, que acabou anulado por impedimento no fim.

De modo geral, o jogador argelino disputou 44 partidas pelo Bayer Leverkusen em sua primeira temporada no clube, nas quais conseguiu marcar 5 gols e dar 7 assistências.

Vale lembrar que Ibrahim Maza é o primeiro jogador argelino da história a entrar na lista dos dez candidatos ao Troféu Kopa de melhor jogador jovem do mundo.