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Reportagens da imprensa revelaram que uma nova proposta para a compra do Al-Ahli saudita deve chegar nos próximos meses, com a participação de seu ex-presidente, Khalid Al-Eisa.

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De acordo com o jornal saudita “Asharq Al-Awsat”, Khalid Al-Eisa formou uma aliança com um fundo do Golfo para adquirir o Al-Ahli nos próximos meses. O grupo apresentou, há cerca de um mês, um pedido para comprar a participação do Fundo de Investimento Público na empresa do clube.

O jornal explicou que todos os requisitos financeiros necessários para concluir a aquisição estão garantidos, e que a única pendência é a aprovação do órgão responsável por decidir sobre o pedido apresentado pela aliança, etapa prévia à conclusão dos trâmites legais relacionados à operação.

Assim que a aprovação final for concedida, começarão as etapas finais da aquisição, passo aguardado pela torcida do Al-Ahli para recolocar o time no caminho certo.

No entanto, o jornal afirmou que o Al-Ahli será o último dos quatro grandes a ser adquirido fora da esfera do Fundo de Investimento Público saudita, depois de Al-Nassr e Al-Ittihad, além do Al-Hilal.

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O Al-Hilal foi o primeiro dos quatro grandes a deixar o guarda-chuva do Fundo de Investimento Público saudita, após a transferência de 70% de suas ações para a Kingdom Holding, empresa do príncipe Al-Waleed bin Talal, em setembro passado.

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Em publicação no site da Tadawul Saudita, a Kingdom Holding informou que o negócio foi concluído em 1º de setembro de 2026, após a obtenção de todas as aprovações regulatórias necessárias e das declarações de não objeção, além do cumprimento dos requisitos internos previstos no contrato de compra e venda das ações.

A operação teve como base uma avaliação de 1,2 bilhão de riais para o patrimônio da empresa do Al-Hilal, valor que corresponde a 100% do patrimônio total da companhia. Assim, a contrapartida financeira pela participação de 70% adquirida pela Kingdom Holding chegou a 840 milhões de riais.

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A Kingdom Holding garantiu que o valor da contrapartida não mudou em relação ao anunciado anteriormente e que os desdobramentos recentes não geraram novos custos ligados ao negócio.

A empresa havia assinado com o Fundo de Investimento Público o contrato de compra e venda das ações em 16 de abril de 2026, antes de concluir os trâmites de fechamento cerca de quatro meses e meio depois.

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Vale lembrar que Khalid Al-Eisa foi presidente do Al-Ahli nos últimos três anos, entre 2023 e 2026, a era de ouro do clube de Jeddah, sobretudo na Liga dos Campeões da Ásia Elite.

Nesse período, o Al-Ahli conquistou o título continental duas vezes seguidas, a primeira vez em sua história que levantou a taça, além de faturar a Supercopa Saudita após um jejum de nove anos.

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No entanto, Khalid Al-Eisa deixou o cargo ao fim da última temporada para se candidatar à presidência da Federação Saudita de Futebol, na sucessão de Yasser Al-Misehal, mas foi derrotado pelo atual presidente, Badr Al-Ruzaiza.