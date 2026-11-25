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“Não há substituto para ele”: uma frase que os torcedores de futebol detestam, porque às vezes desperta uma sensação de impotência e, outras vezes, o medo de que a ausência de um único jogador afete o nível do time e, consequentemente, os resultados.

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Talvez tenha sido essa a sensação vivida pelos torcedores do Barcelona na noite de quarta-feira, enquanto o time enfrentava o Sabah no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão, pela quinta rodada da fase de liga da Champions League.

A ausência de Lamine Yamal

O Barcelona entrou em campo sem sua principal estrela, o ponta espanhol Lamine Yamal, que, por causa de uma lesão no tornozelo direito, não viajou com o elenco para Baku, a fim de ser preparado para o próximo jogo, contra o Deportivo La Coruña, pelo Campeonato Espanhol.

Foi a primeira partida em que o ponta espanhol desfalcou o time catalão desde o início da atual temporada, o que mostra o papel de destaque que lhe dá o técnico alemão Hansi Flick.

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Das 17 partidas oficiais que o Barcelona disputou antes do duelo com o Sabah, 13 pelo Campeonato Espanhol e 4 pela Champions League, Lamine Yamal foi titular em todas e só foi substituído quatro vezes.

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Em minutos, o time do técnico alemão Hansi Flick jogou sem Yamal por apenas 85 minutos, de um total de 1.530 possíveis.

Nessas 17 partidas, o jovem de 19 anos teve um desempenho fora do comum, participando de 26 gols: marcou 13 e deu outras 13 assistências.

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Esses números tornaram a ausência de Lamine Yamal ainda mais assustadora para a torcida do time catalão, diante da dúvida sobre a capacidade de qualquer jogador de substituí-lo.

Adeyemi supriu a ausência de Yamal?

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O alemão Hansi Flick apostou no compatriota Karim Adeyemi para suprir a ausência de Yamal, uma missão que pareceu difícil para o ex-jogador do Borussia Dortmund no início da partida, antes de as coisas mudarem.

Durante cerca de meia hora, o lado direito não teve participação clara nos ataques do Barcelona, até chegar o momento em que Adeyemi mostrou que era capaz de suprir a ausência do ponta espanhol.

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Aos 31 minutos, Adeyemi fez um cruzamento que bateu na mão do goleiro, e o companheiro inglês Anthony Gordon empurrou para as redes, abrindo o placar.

O segundo gol saiu de forma parecida: o ponta alemão cruzou para o atacante brasileiro Gabriel Jesus, que finalizou de primeira, mas o goleiro defendeu, e a bola sobrou para Gordon diante do gol vazio.

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E, para completar a missão com perfeição, o próprio Karim Adeyemi marcou o quarto gol, depois de invadir a área pela direita e receber o cruzamento rasteiro de Alejandro Balde para mandar para as redes.

Lamine Yamal: um jogador que vale por 3

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“É um jogador importante, mas temos capacidade de substituí-lo. No Barcelona, sempre tem que haver reservas, independentemente da posição”, foi com essas palavras que Adeyemi, após a partida, afirmou ser capaz de suprir a ausência de Yamal .

No entanto, Adeyemi nunca conseguiu substituir Yamal sozinho: precisou da ajuda de outros jogadores para causar o mesmo efeito, o que significa que o papel do ponta espanhol foi dividido entre 3 jogadores.

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Flick orientou o espanhol Fermín López a atacar os meios-espaços entre o lateral-esquerdo do Sabah e o zagueiro que joga ao lado dele, para ajudar Adeyemi a desorganizar a defesa do campeão azerbaijano.

Além disso, o lateral francês Jules Koundé avançou em várias ocasiões para ajudar o ponta alemão no ataque.

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Esse apoio deu a Adeyemi a chance de fazer o que mais gosta: usar a velocidade para chegar à linha de fundo e cruzar, algo que o Barcelona aproveitou no primeiro e no segundo gols.

É verdade que Yamal certamente contava com um apoio parecido, mas ele nunca ficou incapaz de fazer qualquer coisa sem ele, já que usava sua habilidade individual para cortar para dentro e dar passes em profundidade espetaculares ou finalizar com precisão.

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Nada disso significa diminuir o papel de Adeyemi, que fez uma atuação de destaque dentro de suas possibilidades. Mas isso também não quer dizer que ele tenha entregado o que Yamal entrega. Ele apenas encontrou uma solução alternativa, que talvez funcione em alguns jogos, mas que nunca será eficaz em todos os confrontos.