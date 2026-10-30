O Tribunal da Coroa de Southwark, na Inglaterra, privou o Al-Ahli, da Arábia Saudita, de seu atacante inglês Ivan Toney durante o clássico diante do Al-Shabab, pela Roshn Saudi League.

O Al-Ahli visita o Al-Shabab nesta sexta-feira, no estádio SHG Arena, na capital saudita, Riade, pela décima segunda rodada da Roshn Saudi League.

A escalação titular do Al-Ahli contou com a ausência do atacante inglês Ivan Toney, por conta do julgamento a que foi submetido perante o Tribunal da Coroa de Southwark, na Inglaterra, na última quinta-feira, acusado de agredir uma pessoa com socos.

O jornal saudita Al-Riyadiyah afirmou que Toney não conseguiu chegar a tempo para a partida contra o Al-Shabab após o julgamento, devido à falta de tempo, devendo se juntar à delegação do time no Catar para o duelo contra o Al-Sadd, na próxima segunda-feira, pela AFC Champions League Elite.

O holandês Marino Pusic, treinador do Al-Ahli, decidiu apostar em Firas Al-Buraikan como atacante titular, para compensar a ausência do atacante inglês, tendo ao seu lado o português Francisco Trincão e o brasileiro Matheus Gonçalves.

Já o outro ponta brasileiro, Wenderson Galeno, foi colocado pelo técnico holandês ao seu lado no banco de reservas, apesar de ter se recuperado da lesão que o afastou do time nas últimas quatro partidas.

Por outro lado, Pusic decidiu deixar de fora da lista o goleiro senegalês Édouard Mendy, apesar de ele ter viajado com o time para Riade, mantendo a aposta no goleiro saudita Abdulrahman Al-Sanbi na escalação titular.

O Al-Ahli entra em campo ocupando a sexta posição na tabela do Campeonato Saudita, com 21 pontos, conquistados em 7 vitórias e 3 derrotas, enquanto o Al-Shabab ocupa a décima segunda posição, com 11 pontos.

A escalação do Al-Ahli ficou da seguinte forma:

Goleiro: Abdulrahman Al-Sanbi

Defesa: Mohammed Abdulrahman - Roger Ibañez - Rayan Hamed - Saad Balobaid

Meio-campo: Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Ziyad Al-Johani

Ataque: Francisco Trincão - Firas Al-Buraikan - Saleh Abu Al-Shamat