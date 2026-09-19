O treinador egípcio Tamer Abdel Kader Said venceu sua disputa internacional contra o clube saudita Al-Taraji perante o tribunal da Federação Internacional de Futebol, a FIFA.

A Kooora apurou que o tribunal da FIFA decidiu a favor do direito do treinador egípcio de receber seus vencimentos financeiros não pagos, além dos juros incidentes com base na legislação suíça.

O tribunal da FIFA baseou sua decisão nos fundamentos apresentados pelo procurador legal do treinador, o advogado esportivo internacional Ralph Charbel.

As duas partes do litígio trocaram a apresentação de alegações jurídicas em duas etapas perante o tribunal da FIFA, enquanto o juiz singular na Câmara de Situação dos Jogadores proferiu uma decisão acatando os pedidos financeiros apresentados pelo treinador.

A FIFA impôs uma multa financeira ao Al-Taraji saudita, que deverá pagá-la à Federação Internacional no prazo de 30 dias a partir da data de notificação da decisão, e o clube também deverá quitar os vencimentos do treinador no prazo de 45 dias, sob pena de ser impedido de registrar novos jogadores.