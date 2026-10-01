O Barcelona perdeu a final do Mundial de Clubes, disputado no Egito, por 42 a 33 diante do Veszprém, da Hungria, na noite de quinta-feira.

O jornal Mundo Deportivo destacou que o Veszprém conseguiu infligir a primeira derrota à equipe catalã após mais de um ano sem perder.

O Barcelona apresentou um nível incomum tanto na defesa quanto no ataque, mostrando-se frágil defensivamente e desperdiçando chances no ataque, encerrando o primeiro tempo em desvantagem por 22 a 16.

Esta foi a primeira derrota da equipe do treinador Carlos Ortega após mais de um ano sem perder e 65 vitórias consecutivas, desde a queda diante do Magdeburg, da Alemanha, por 22 a 21 na Liga dos Campeões da Europa no dia 18 de setembro de 2025.

O Veszprém, comandado por Xavi Pascual, fez um grande jogo e superou o Barcelona em todos os aspectos da partida, arrancando o título de campeão mundial da equipe catalã e conquistando seu segundo título na competição, após ter sido campeão em 2024.

O goleiro Nielsen brilhou ao defender 12 bolas, com um índice de aproveitamento de 29%, sendo premiado como o melhor jogador da partida final.

Nielsen, quando ainda era goleiro do Barcelona, havia sido o grande destaque na final da edição de 2025, após defender 27 bolas com um índice de aproveitamento de 49% e conduzir a equipe catalã à vitória sobre o Veszprém em uma partida decidida após dois árduos tempos extras, pelo placar de 31 a 30.

Um ano depois, o goleiro dinamarquês, considerado um dos melhores do mundo, tornou-se um dos pilares fundamentais do Veszprém na recuperação do título no Egito. Tudo correu a favor do Veszprém, enquanto o Barcelona não acertou em praticamente nada, e essa combinação fatal levou à maior derrota da equipe catalã desde que Ortega assumiu o comando do time em 2021, substituindo Xavi Pascual.



