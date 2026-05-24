O Tottenham se mantém na Premier League em uma última rodada emocionante; o West Ham é rebaixado

O Tottenham Hotspur garantiu sua permanência na Premier League na última rodada do campeonato. Os londrinos venceram em casa por 1 a 0 contra o Everton, graças a um gol de João Palhinha pouco antes do intervalo, mantendo assim o West Ham United abaixo na tabela. Com isso, o West Ham foi rebaixado da Premier League após quatorze anos.
A situação inicial era clara: o Tottenham precisava de apenas um ponto para evitar o rebaixamento, enquanto o West Ham precisava vencer o Leeds United e ainda dependia de uma derrota do Spurs.
Tottenham Hotspur - Everton 1 a 0
O Tottenham começou forte com Micky van de Ven no time titular e foi a melhor equipe na fase inicial. Conor Gallagher teve uma boa chance e Kevin Danso também foi perigoso em um escanteio. O Everton teve dificuldades para sair da pressão.
No meio do primeiro tempo, os visitantes apareceram pela primeira vez com James Tarkowski, que cabeceou para fora após um tiro livre de James Garner. O Tottenham, porém, continuou sendo a equipe mais ofensiva e buscou o primeiro gol em jogadas ensaiadas. O gol saiu aos 43 minutos. Após um escanteio, Palhinha cabeceou primeiro na trave, mas conseguiu marcar no rebote. Uma tentativa do Everton de tirar a bola da linha chegou tarde demais: 1 a 0.
No segundo tempo, o Tottenham controlou a partida. O Everton teve mais posse de bola, mas mal conseguiu criar chances. Jordan Pickford se safou bem depois de deixar escapar um chute fácil de Djed Spence. À medida que o apito final se aproximava, a tensão no Tottenham aumentava visivelmente. Os londrinos foram empurrados para trás, mas inicialmente não deram chances ao Everton.
Aos 86 minutos, o Everton finalmente conseguiu avançar na área. Tyrique George tentou passar a bola para Beto, mas Van de Ven impediu a jogada com uma intervenção desesperada. O Spurs limitou-se a defender nos minutos finais. Já nos acréscimos, Kinsky fez uma defesa espetacular em um chute de George.
West Ham United - Leeds United 3-0
O West Ham, com Crysencio Summerville no time titular, fez o que tinha que fazer. Por muito tempo, as duas equipes se mantiveram equilibradas no London Stadium, onde as chances eram escassas e o Leeds pouco conseguia criar perigo.
Após o intervalo, o West Ham aumentou a pressão. Uma grande chance de Summerville foi desperdiçada, enquanto Callum Wilson e Valentín Castellanos chegaram perto de marcar. Aos 67 minutos, Castellanos finalmente abriu o placar ao cabecear de perto um escanteio cobrado por Jarrod Bowen: 1 a 0.
O Leeds reagiu com várias substituições, mas quase não criou chances. O West Ham continuou dominando e ampliou a vantagem aos 79 minutos. Bowen recebeu um belo passe em profundidade de Bruno Fernandes e chutou com precisão no canto oposto: 2 a 0.
Nos minutos finais, Wilson teve mais uma grande chance, mas o goleiro Karl Darlow fez a defesa. O mesmo Wilson ainda coroou a obra nos acréscimos. Seu chute de longe sofreu um leve desvio e entrou no gol batendo na parte interna da trave: 3 a 0.