O Tottenham rouba os sonhos do Manchester United... Como os Demônios Vermelhos vão reagir?

O Manchester United começou a semana com a ambição de fechar algumas das principais contratações do mercado de transferências, mas encerrou os últimos dias diante de uma realidade totalmente diferente. O clube perdeu a disputa pela contratação de mais de um alvo principal para o Tottenham Hotspur, enquanto continua trabalhando para fechar novas contratações e redefinir suas prioridades antes do início da próxima temporada, com alguns jogadores prestes a sair e novos nomes surgindo na mesa de negociações.

As tentativas do Manchester United de contratar Matheus Fernandes chegaram ao fim depois que o Tottenham Hotspur conseguiu fechar a negociação ao chegar a um acordo com o West Ham por 85 milhões de libras esterlinas.

O United estava disposto a atingir o valor exigido pelo West Ham, mas por meio de acréscimos e incentivos vinculados ao desempenho, e não pagando o montante integral como uma taxa fixa e garantida. Além disso, a diretoria do clube considerou que o salário oferecido pelo Tottenham ao jogador ultrapassava o teto salarial que estava disposta a arcar.

E esse não foi o único revés, já que o Tottenham também conseguiu contratar Sandro Tonali, uma das opções que o Manchester United avaliou neste verão, em uma transação que pode chegar a 100 milhões de libras esterlinas.

Por outro lado, o Manchester United afirma que a contratação de Ederson, meio-campista da Atalanta, por 40,5 milhões de euros, está ocorrendo conforme o planejado, restando apenas que o jogador passe pelo exame médico.

Esperava-se que o jogador da seleção brasileira se juntasse ao “Old Trafford” em julho, mas sua convocação tardia para a lista do técnico Carlo Ancelotti na seleção brasileira adiou a conclusão dos trâmites. Após a eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo contra a Noruega, o jogador está prestes a passar pelo exame médico.

A semana também marcou a saída do goleiro André Onana para o Trabzonspor, da Turquia, por empréstimo de uma temporada. O Manchester United receberá 1,5 milhão de euros pela cessão, de acordo com cláusulas vinculadas ao desempenho do clube turco no campeonato, além de o Trabzonspor arcar com o salário integral do goleiro camaronês, sem que o acordo inclua opção de compra definitiva.

Em outra notícia, o goleiro Dermot Mee assinou um novo contrato de dois anos após o término de seu contrato anterior no final de junho. O jogador, de 23 anos, continua desempenhando seu papel na equipe técnica da seção de goleiros desde que se formou na academia do clube.

Quais são as alternativas após a perda dos alvos da janela de transferências?

Após a perda da negociação com Matheus Fernandes, o Manchester United intensificou suas ações para buscar outras opções para o meio-campo, segundo informou o jornal “The Athletic”.

O clube voltou sua atenção para André Santos, jovem meio-campista do Chelsea, mas as negociações oficiais ainda não começaram, embora o Chelsea não se oponha à saída do jogador caso todas as partes cheguem a um acordo satisfatório.

Além disso, o United continua de olho em vários outros nomes, entre os quais se destacam Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, e Alex Scott, estrela do Bournemouth.

O clube também já havia analisado a possibilidade de contratar Sander Berg, do Fulham, após seu excelente desempenho pela seleção da Noruega na Copa do Mundo, além de Tyler Adams, do Bournemouth, que teve um desempenho notável pela seleção dos Estados Unidos.

Prioridades do Manchester United

Reforçar o meio-campo continua sendo o principal objetivo da diretoria do Manchester United durante a janela de transferências de verão. Alex Scott é muito admirado dentro do clube, mas o Bournemouth insiste em manter o jogador e recusa a ideia de vendê-lo neste verão, além de estar trabalhando para prorrogar seu contrato, que atualmente vai até 2028, depois que o jogador recusou ofertas anteriores de renovação.

Ao mesmo tempo, o United acompanha a situação de Aurélien Tchouaméni, antecipando a possibilidade de ele ser colocado à venda pelo Real Madrid, já que o clube espanhol deseja realizar algumas vendas antes de financiar novas contratações. Os dirigentes do United entraram em contato para saber a posição do Real Madrid em relação ao meio-campista francês, cujo contrato vai até o verão de 2028.

O nome de Félix Nemisha também se destaca na lista de candidatos, mas o Borussia Dortmund não quer abrir mão do jogador e avalia seu valor em cerca de 120 milhões de euros, o que torna a negociação extremamente complicada.

As movimentações do clube não se limitam apenas ao meio-campo, já que o clube está de olho no mercado de goleiros em antecipação à saída de Altay Baındır, e o nome de Karl Darlow surge como uma das opções em consideração para reforçar essa posição.

Além disso, o clube estuda reforçar a lateral esquerda, e Crescêncio Summerville, ponta do West Ham, é um dos principais alvos, após já terem ocorrido conversas preliminares entre os dois clubes sobre a possibilidade de concretizar a negociação.

Quem está prestes a sair?

O empréstimo de Marcus Rashford ao Barcelona não se transformou em transferência definitiva, o que abre as portas para seu retorno a participar da pré-temporada após o término de seus compromissos com a seleção inglesa.

A decisão final sobre seu futuro no time continua em aberto, e o técnico Michael Carrick deve chegar ao centro de treinamento de Carrington na quinta-feira, acompanhado dos jogadores que não participaram da Copa do Mundo.

Por outro lado, Manuel Ogarti estava na lista de jogadores à venda durante a atual janela de transferências, mas a grave lesão nos ligamentos do joelho que sofreu durante a participação da seleção uruguaia na Copa do Mundo mudou o panorama, e sua permanência no time tornou-se o cenário mais provável.

Já Altay Bayındır está na mira de vários clubes turcos, e espera-se que o Manchester United defina seu futuro antes de tomar uma decisão definitiva sobre a contratação de um novo goleiro.