O Tottenham Hotspur recebe um grande impulso na luta contra o rebaixamento

O rebaixamento está cada vez mais próximo para o West Ham United. A equipe do técnico Nuno Espírito Santo sofreu uma derrota por 3 a 1 no domingo, em visita ao Newcastle United, o que faz com que, faltando apenas uma partida para o fim da temporada, o time continue na odiosa 18ª posição da Premier League.

As intenções do Newcastle, com Sven Botman no time titular, ficaram claras desde o início. Harvey Barnes e Nick Woltemade tiveram chances, mas, a princípio, sem sucesso. Justamente essa dupla esteve na origem do primeiro gol aos 15 minutos: um cruzamento de Barnes foi convertido em gol por Woltemade.

A equipe da casa não demorou muito para dobrar a vantagem. Atrás da defesa do West Ham havia um mar de espaço, e William Osula aproveitou isso com gratidão. O veloz atacante ficou cara a cara com o goleiro e finalizou com frieza: 2 a 0.

Assim, o West Ham, com um Crysencio Summerville bastante ativo, já estava praticamente nocauteado, embora a equipe ainda tenha tido uma boa chance com Taty Castellanos. Por outro lado, Bruno Guimarães também esteve perto de marcar. Aos 65 minutos, o 3 a 0 finalmente saiu: Osula foi novamente o finalizador de um ataque bem conduzido.

Castellanos, porém, respondeu imediatamente. Um chute longo de Mads Hermansen quicou uma vez, e o argentino mandou a bola com habilidade por cima de Nick Pope para o gol: 3 a 1. Em seguida, Castellanos ainda acertou a trave de perto, mas o Newcastle se manteve firme.

O rebaixamento parece agora quase inevitável para o West Ham, que tem apenas o jogo em casa contra o Leeds United pela frente. O Tottenham Hotspur está dois pontos acima da zona de rebaixamento e ainda tem dois jogos a disputar, contra o Chelsea (fora) e o Everton (em casa). O Newcastle está em 11º lugar na Premier League, com 49 pontos, e tem, assim, apenas uma chance teórica de disputar uma competição europeia.