O Tottenham Hotspur apresentou Sandro Tonali em seus canais oficiais. O valor da transferência, incluindo bônus, equivale a 115 milhões de euros. Tonali assinou contrato até meados de 2032.

Os dois clubes já vinham discutindo a transferência há algum tempo. O Tottenham já estava de olho no meio-campista italiano há algum tempo, que tinha contrato com o Newcastle até meados de 2028. O Transfermarkt estima seu valor atual em 80 milhões de euros.

O Tottenham enfrentou a concorrência do Manchester City, enquanto o Arsenal também foi citado. No entanto, o técnico Roberto De Zerbi sai agora vitorioso na disputa pela contratação de Tonali.

Tonali, de 26 anos, estava no Newcastle United desde 2023, clube com o qual conquistou a EFL Cup em 2025. Anteriormente, o cobiçado meia jogou pelo Brescia e pelo AC Milan em seu país.

O Tottenham tem se mostrado bastante ativo no mercado de transferências. Andy Robertson, Marcos Senesi e Martin Dubravka foram contratados sem custo, e Jan Paul van Hecke foi adquirido do Brighton & Hove Albion por 60 milhões de euros.

O clube de De Zerbi também vai se reforçar com Mateus Fernandes, segundo informa Fabrizio Romano. O meio-campista português recebeu sinal verde do West Ham United para passar por exames médicos.

O time do norte de Londres pagará uma quantia fixa de 85 milhões de libras, o que equivale a quase 99 milhões de euros, para contratar Fernandes. Com isso, ele se torna imediatamente a contratação mais cara da história do clube. O recorde está agora nas mãos de Xavi Simons, por quem foram pagos 65 milhões de euros.