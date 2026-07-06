O Tottenham escapa do desastre e agita o mercado de transferências com 250 milhões de euros

Há apenas algumas semanas, o Tottenham Hotspur vivia um dos momentos mais difíceis de sua história recente, depois de ter que lutar pela permanência na Premier League até a última rodada da temporada. Hoje, porém, o clube londrino se tornou o grande protagonista do mercado de transferências de verão, depois de abrir os cofres e gastar mais de 250 milhões de euros na tentativa de montar um novo time capaz de competir sob o comando do técnico Roberto De Zerbi.

Em um momento em que a bolha financeira da Premier League ainda impõe seu domínio sobre o mercado de transferências, parece que, desta vez, o dinheiro está circulando dentro da própria Inglaterra. O Tottenham lidera a lista dos clubes que mais gastaram nas primeiras semanas da janela de transferências, após fechar seis contratações em pouco mais de um mês.

A contratação de maior destaque foi a do italiano Sandro Tonali, vindo do Newcastle United por cerca de 100 milhões de libras esterlinas, elevando o valor dos investimentos do clube neste verão para mais de 250 milhões de euros, em uma tentativa de superar os efeitos de uma temporada desastrosa, marcada por lesões recorrentes de vários dos principais astros do time, como James Maddison, Cristian Romero e Dejan Koloszewski, além de uma queda acentuada nos resultados.

O Tottenham escapou do rebaixamento para a Segunda Divisão (Championship) apenas na última rodada, após conquistar uma vitória difícil sobre o Everton por 1 a 0, dando início imediatamente ao projeto de reconstrução, segundo informou o jornal espanhol “Marca”.

Tonali... a contratação que lidera o projeto

Com a contratação de Sandro Tonali, o Tottenham conseguiu trazer um dos principais meio-campistas da Premier League.

O jogador da seleção italiana havia se transferido para o Newcastle em 2023 em uma negociação milionária, antes de ser suspenso por dez meses devido a um caso relacionado a apostas esportivas.

Mas, assim que voltou, ele recuperou rapidamente seu lugar na equipe de Eddie Howe e se tornou um elemento indispensável, formando uma dupla de meio-campo excepcional ao lado do brasileiro Bruno Guimarães.

Relatos da imprensa inglesa indicam que a chegada de Roberto De Zerbi foi o fator decisivo para convencer Tonali a embarcar em uma nova experiência no Tottenham, apesar do prestígio que o Newcastle alcançou nos planos financeiro e esportivo nas últimas temporadas.

Matheus Fernandes... Um talento que custou caro

O Tottenham também causou outra surpresa ao contratar o meio-campista português Matheus Fernandes.

Do ponto de vista técnico, a contratação parece fazer sentido, dada a necessidade de mais criatividade no meio-campo da equipe, especialmente com a presença de nomes como Pape Matar Sar, Rodrigo Bentancur e Conor Gallagher.

No entanto, a polêmica surgiu devido ao valor da transação, depois que o clube pagou cerca de 99 milhões de euros para contratar um jogador que defendia o West Ham, time que foi rebaixado para a Segunda Divisão nesta temporada — um valor que muitos consideraram superior ao valor de mercado do jogador.

Fernandes já havia chamado a atenção durante sua temporada no Southampton, antes de continuar seu desenvolvimento no West Ham, onde suas habilidades defensivas se destacaram claramente, com uma média de 3,1 intervenções por partida.

Van Heek... um novo Romero na defesa?

Embora não tenha recebido o mesmo destaque da mídia que acompanhou a contratação de Tonali, a contratação do zagueiro holandês Jan Paul van Heek, vindo do Brighton por 60 milhões de euros, representa um grande reforço para a defesa.

Essa contratação ocorre em meio à incerteza que cerca o futuro de Miki van de Ven e Christian “Koty” Romero, proporcionando a De Zerbi um zagueiro com qualidades de liderança e personalidade forte em campo.

Van Heekey teve uma temporada de destaque na Premier League, ficando em décimo lugar no número de desarmes, com 47, e em nono no número de defesas, com 28.

Além disso, Jan Paul van Heeky figurou entre os melhores zagueiros em disputas aéreas, números que refletem seu impacto defensivo, além de possuir características técnicas semelhantes às de Romero.

Reforço gratuito com vasta experiência

Apesar dos gastos vultosos, o Tottenham não deixou de aproveitar o mercado de transferências gratuitas.O clube conseguiu contratar o zagueiro argentino Marcos Senesi após o término de seu contrato com o Bournemouth, onde ele era um dos pilares e capitão da equipe sob o comando de Andoni Iraola, além de já ter defendido a seleção argentina sob o comando de Lionel Scaloni.

Além disso, o Tottenham reforçou a lateral esquerda com a contratação de Andy Robertson em uma transferência gratuita após o término de sua passagem pelo Liverpool, além de contratar o goleiro eslovaco Martin Dubravka gratuitamente após o término de seu contrato com o Burnley, a fim de preparar Antonin Kinsky para assumir a posição de goleiro titular, já que Guillermo Vicario está prestes a deixar o clube.

Embora a contratação de Jan Paul van Heek tenha custado ao clube cerca de 60 milhões de euros, o Tottenham compensou grande parte desses gastos com a venda do zagueiro croata Luka Vuković ao Brighton por um valor praticamente equivalente.

O Tottenham havia contratado Vusković no verão passado por apenas 11 milhões de euros, antes de ele passar por um período de empréstimo ao Hamburgo sem disputar nenhuma partida pela equipe principal.

Em apenas um ano, seu valor de mercado disparou, permitindo que o clube obtivesse lucros enormes que o ajudaram a cumprir as regras do Fair Play Financeiro da Premier League.

Além disso, o Tottenham continua reduzindo os gastos do time com a venda do zagueiro Radu Dragoshin, cujo papel no time diminuiu significativamente, e que está prestes a se transferir para a Fiorentina por pouco mais de 20 milhões de euros.

E após uma temporada que quase terminou em um desastre histórico, parece que o Tottenham decidiu reagir de uma maneira totalmente diferente. Em vez de se contentar em escapar do rebaixamento, o clube lançou um projeto ambicioso liderado por Roberto De Zerbi, apoiado por investimentos gigantescos que podem redefinir o perfil do time e torná-lo um dos principais competidores da Inglaterra nos próximos anos.