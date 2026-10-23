O Al-Hilal aguarda um teste de altíssimo nível diante do Al-Qadsiah, na noite de sexta-feira, em um confronto cujos detalhes podem desempenhar papel importante na disputa pela liderança da Saudi Pro League, mas o italiano Simone Inzaghi tem uma carta extra que pode lhe oferecer soluções diferentes: o retorno de seu capitão Salem Al-Dawsari às suas opções após uma longa ausência por lesão.

De acordo com o que publicou o jornal "Al-Riyadiah", Salem voltou à lista do Al-Hilal no confronto passado contra o Al-Hazm, após superar as lesões no joelho e na articulação do pé, reaparecendo com a equipe depois de um período afastado dos gramados. Apesar de sua participação ter se limitado aos minutos finais da partida, seu retorno representa um passo importante no caminho para recuperar sua plena condição.

E o retorno do "Tornado" abre a porta para uma pergunta importante antes do confronto com o Al-Qadsiah: será que Inzaghi surpreenderá seu adversário escalando Salem entre os titulares, ou continuará lidando com ele de forma cautelosa, dando-lhe minutos adicionais de forma gradual? Até o momento, não há informação confirmada por parte do jornal "Al-Riyadiah" que indique a definição da decisão de escalá-lo desde o início diante do Al-Qadsiah.

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Salem tem grande experiência em confrontos decisivos, além de que sua capacidade de se movimentar entre as linhas, criar oportunidades e entrar na área concede ao Al-Hilal uma opção ofensiva diferente, sobretudo nas partidas que exigem soluções individuais para quebrar a organização defensiva do adversário. No entanto, escalá-lo como titular após o retorno de uma longa lesão continua sendo uma decisão ligada à avaliação da comissão técnica quanto ao seu grau de prontidão física.

Por outro lado, Inzaghi costuma recorrer ao trio Ollie Watkins, Crysencio Summerville e Gabriel Martinelli no setor ofensivo, de acordo com a escalação com a qual começou o confronto contra o Al-Hazm. E essa estabilidade concede ao treinador italiano opções para ponderar entre manter a sintonia ofensiva ou realizar uma mudança que dê a Salem a chance de retornar à escalação titular.

E o confronto ganha importância redobrada em razão da disputa das duas equipes pela liderança, já que o Al-Qadsiah entra na partida à frente por uma diferença de um ponto em relação ao Al-Hilal, com este último tendo uma partida a menos. Por isso, o retorno do capitão do Al-Hilal em um momento sensível pode ser uma oportunidade para reforçar as opções ofensivas, seja começando o confronto ou aguardando no banco de reservas até que a partida exija sua entrada.

E resta a pergunta mais importante: será que Inzaghi dará ao "Tornado" sinal verde para comandar o ataque do Al-Hilal diante do Al-Qadsiah, ou preferirá mantê-lo como carta na manga para o segundo tempo? O certo é que o retorno de Salem concede ao Al-Hilal uma opção adicional, mas a definição de sua participação como titular precisa de confirmação da comissão técnica, e não pode ser considerada uma decisão definitiva até o momento.