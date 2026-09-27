O terceiro golpe: mais um astro deixa a concentração da Arábia Saudita na Copa do Golfo 27

Continuam os golpes dolorosos para a seleção da Arábia Saudita no torneio da Copa do Golfo Arábico, a "Golfo 27", depois de a equipe ter sofrido um novo baque com a saída de um de seus jogadores da concentração por conta de lesão, aumentando os problemas do técnico grego Georgios Donis antes de dar continuidade à disputa pelo título.

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O novo golpe veio menos de 24 horas após a grande vitória conquistada pela seleção da Arábia Saudita diante de Omã pelo placar de 3 a 0, na noite de sábado, pela segunda rodada, garantindo sua classificação às semifinais. No entanto, as lesões estragaram a alegria do triunfo e bagunçaram os planos da comissão técnica.

O confronto com Omã teve Alaa Al Hajji sofrendo uma lesão no joelho, enquanto Hassan Kadesh se lesionou no músculo da coxa, o que gerou preocupação dentro da concentração da seleção saudita, especialmente com a aproximação das fases decisivas do torneio.

Durante a coletiva de imprensa após a partida, Donis revelou que a lesão de Al Hajji parece grave, prevendo sua ausência por cerca de três semanas, enquanto afirmou que aguardava os resultados dos exames médicos para determinar a extensão da lesão de Kadesh e a possibilidade de sua permanência com a seleção.

Após horas de expectativa, o departamento médico da seleção da Arábia Saudita anunciou o corte de Hassan Kadesh da concentração em decorrência da lesão sofrida diante de Omã, tornando-se o terceiro jogador a deixar a lista da equipe por lesão, depois de Nawaf Al Aqidi e Alaa Al Hajji.

Al Aqidi havia sofrido uma lesão no cotovelo durante o confronto com o Kuwait na primeira rodada, antes de Al Hajji e Kadesh se juntarem a ele, dando continuidade às ausências no elenco da seleção da Arábia Saudita, que agora precisa lidar com o desfalque em suas fileiras e manter a prontidão dos demais jogadores antes do confronto de semifinal.