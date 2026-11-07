O terceiro choque: Manchester City vacila com derrota humilhante diante do Nottingham

O Manchester City perdeu sua terceira partida consecutiva na Premier League, ao cair diante do anfitrião Nottingham Forest por 3 a 1, na noite de sábado, pela décima rodada.

A equipe do técnico Enzo Maresca não conseguiu retomar o ritmo de vitórias, após as derrotas para Aston Villa e Brighton, amargando assim o terceiro revés, desta vez diante do Nottingham.

Os donos da casa começaram a partida com força e marcaram um gol logo cedo, aos seis minutos, por meio de Jair Cunha.

Doze minutos depois, Liam Delap, ex-jogador do Manchester City, ampliou a vantagem do Nottingham Forest, com o segundo gol.

No início do segundo tempo, mais precisamente aos 52 minutos, o Manchester City diminuiu a diferença, por meio de Rayan Cherki.

Liam Delap voltou a marcar seu segundo gol pessoal, e o terceiro dos donos da casa, aos 73 minutos.

Com essa vitória, o Nottingham subiu para 9 pontos, na 16ª posição, enquanto o Manchester City estacionou nos 21 pontos, na vice-liderança, seis pontos atrás do Arsenal, líder da competição.