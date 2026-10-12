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imago-sport-1077543654.jpgAnadolu Agency
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O técnico do Zamalek na sala de cirurgia após o choque do clássico; e sua esposa: "Que Deus nos tranquilize sobre você"

Zamalek SC x Al Ahly
Zamalek SC
Al Ahly
Premier League
Egito

O que aconteceu?

Motaz Gamal, técnico da equipe principal de futebol do Zamalek, do Egito, se prepara para passar por uma cirurgia de urgência nas próximas horas, por causa das dores nas costas das quais sofre desde algum tempo, após a derrota de seu time para o Al Ahly no clássico do Campeonato Egípcio.

O filho do treinador revelou que o pai será operado e pediu aos seus seguidores que rezem por sua recuperação.

Ele escreveu em sua conta oficial no Facebook: "Peço a vocês que rezem pelo meu pai, pois ele vai passar por uma cirurgia de urgência para se livrar das dores nas costas das quais sofre há um tempo. Peço a Deus que lhe conceda uma recuperação rápida e saúde plena. Não se esqueçam dele em suas orações".

No mesmo sentido, a esposa de Motaz Gamal publicou uma mensagem emocionante em sua conta oficial, na qual expressou sua preocupação com o estado de saúde dele: "Que Deus nos tranquilize sobre você. Daria o mundo por você, meu amor".

Esses acontecimentos vêm após a derrota do Zamalek para seu rival tradicional Al Ahly por 2 a 0, na partida realizada na noite de domingo, 11 de outubro, no Estádio Internacional do Cairo, pela sexta rodada do Campeonato Egípcio, quando o time branco sofreu sua primeira derrota na competição nesta temporada.

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O foco do Zamalek se volta agora para o próximo compromisso continental, já que a equipe se prepara para enfrentar o Rwanda Army na sexta-feira, no jogo de ida das oitavas de final preliminares da Liga dos Campeões da África, em meio à expectativa sobre a situação de Motaz Gamal depois da cirurgia.

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