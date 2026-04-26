O técnico do NAC, Carl Hoefkens, foi levado ao hospital logo após o confronto com o Ajax

Curiosamente, o técnico do NAC, Carl Hoefkens, não apareceu diante das câmeras da ESPN no sábado à noite, após o confronto contra o Ajax (0 a 2). O clube de Breda comunicou, por meio de seus próprios canais, o motivo disso: ele foi internado no hospital.
Segundo o NAC, Hoefkens “não estava fisicamente apto para falar com a imprensa”. Ele foi levado ao hospital por precaução e está bem, dadas as circunstâncias.
O NAC perdeu por 0 a 2 para os visitantes de Amsterdã na noite de sábado. Oscar Gloukh abriu o placar após passe de Mika Godts, que em seguida marcou o segundo gol com uma bela jogada individual.
Com a derrota, o NAC soma agora 25 pontos em 31 partidas. Com isso, o clube ocupa a décima sétima posição. O Excelsior está em décimo sexto lugar, com três pontos a mais e uma partida a menos disputada.