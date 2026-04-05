O técnico do Marselha revela novidades sobre a situação de Akard

O técnico do Marselha, Habib Bay, revelou vários problemas que a equipe enfrenta antes do confronto contra o Mônaco neste domingo à noite, na última rodada da 28ª jornada do Campeonato Francês.

Bai afirmou antes da partida que o nível da equipe “ainda não é satisfatório”, mas garantiu que sua ambição de garantir uma vaga na Liga dos Campeões continua firme.

O Marselha viajará para o Mônaco sem alguns de seus principais jogadores, já que Bay confirmou a ausência de Geoffrey Kondogbia devido a uma lesão na coxa, enquanto Mason Greenwood ainda está em fase de recuperação.

Apesar disso, o técnico trouxe algumas notícias positivas sobre o internacional marroquino Nayef Akrad, confirmando que ele retomou os treinos na última sexta-feira e retornará gradualmente ao grupo, enquanto Baye afirmou que Leonardo Balerdi está próximo do retorno completo aos treinos coletivos, o que reforça gradualmente as opções defensivas.

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Reportagens da mídia francesa, entre elas a RMC Sport, informaram anteriormente que o jogador marroquino vem sofrendo há algum tempo de uma hérnia esportiva, um problema físico comum entre jogadores de futebol devido à pressão física e aos movimentos repetitivos durante as partidas e os treinos.

Como resultado, Akard passou por uma cirurgia de emergência em março passado e está progredindo bem no programa de reabilitação até o momento.

O Marselha e o Mônaco buscam hoje à noite reforçar suas chances de classificação para a Liga dos Campeões, com uma diferença mínima de pontos entre os dois, já que os companheiros de Akard ocupam a quarta posição com 49 pontos, três pontos à frente do time do principado, que ocupa a sétima posição.