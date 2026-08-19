Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, dos Estados Unidos, avalia que seu craque Lionel Messi começou a recuperar um pouco de sua tranquilidade, após a morte de seu pai Jorge Messi no início deste mês, indicando que o jogador argentino parece estar em melhores condições dentro de campo.

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A "Pulga" retornou aos gramados com o Inter Miami na semana passada, quando entrou como reserva diante do León, do México, na Leagues Cup — competição que reúne clubes da Major League Soccer e da liga mexicana —, confronto que terminou com a derrota da equipe de Messi (3 a 2).

O capitão da seleção argentina começou como titular diante do Nashville, no último domingo, em uma partida que o Inter Miami também perdeu (4 a 1).

A esse respeito, Hoyos afirmou, em declarações divulgadas pela agência "Reuters": "Ele (Messi) parece estar bem, e se expressa dentro de campo, que é o lugar onde se sente mais confortável, além de parecer mais tranquilo".

Messi havia publicado na semana passada uma mensagem emocionante em que lamentou a morte de seu pai, descrevendo-o como seu pai, seu amigo e seu empresário, e afirmando que não sabe como seguirá a vida sem ele.

Por sua vez, o meio-campista do Inter Miami, Casemiro, elogiou o comprometimento de Messi com a equipe, apesar das difíceis circunstâncias pelas quais passa.

Ele afirmou após a partida contra o León: "Ele é um exemplo excepcional. Sem dúvida passa por um momento extremamente difícil, mas o comprometimento que demonstrou, não apenas com seus companheiros de equipe, mas também com o clube, foi impressionante. Nunca vi nada parecido em toda a minha carreira".

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