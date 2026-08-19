Guillermo Hoyos, técnico do Inter Miami, dos Estados Unidos, acredita que seu astro Lionel Messi começou a recuperar um pouco da tranquilidade, após a morte de seu pai, Jorge Messi, no início deste mês, ressaltando que o jogador argentino aparenta estar em melhores condições dentro de campo.

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O craque retornou aos gramados com o Inter Miami na semana passada, quando entrou como reserva diante do León, do México, na Leagues Cup — competição que reúne clubes da Major League Soccer e do Campeonato Mexicano —, e aquele confronto terminou com a derrota da equipe de Messi por 3 a 2.

O capitão da seleção argentina começou como titular contra o Nashville no último domingo, em uma partida que o Inter Miami também perdeu, por 4 a 1.

A esse respeito, Hoyos afirmou, em declarações reproduzidas pela agência Reuters: "Ele (Messi) parece estar bem, se expressa dentro de campo, que é o lugar onde se sente mais à vontade, e também parece mais tranquilo".

Messi havia publicado na semana passada uma mensagem comovente em que lamentou a morte de seu pai, descrevendo-o como seu pai, seu amigo e seu empresário, e afirmando que não sabe como seguirá sua vida sem ele.

Por sua vez, o meio-campista do Inter Miami, Casemiro, elogiou o comprometimento de Messi com a equipe, apesar das circunstâncias difíceis pelas quais ele passa.

E disse, após a partida contra o León: "Ele é um exemplo excepcional. Sem dúvida passa por um momento extremamente difícil, mas o comprometimento que demonstrou, não apenas com seus companheiros de equipe, mas também com o clube, foi impressionante. Nunca vi nada parecido em toda a minha carreira".

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