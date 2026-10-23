Walter Franken, técnico do Hearts, elogiou o ponta ugandense Rogers Mato, depois de o jogador apresentar uma atuação de destaque na posição de lateral-esquerdo durante o confronto contra Mohamed Salah, na partida que sua equipe perdeu para o Trabzonspor pelo placar de 2 a 0, válida pela Liga Conferência Europa, apesar das inúmeras ausências que afetaram o time.

O Hearts chegou à Turquia com a ausência de vários de seus jogadores titulares nos setores de meio-campo e defesa, isso após a pesada derrota por 7 a 1 para o Celtic, no último domingo.

O time sofreu um novo e duro golpe antes do início da partida, quando se constatou que o lateral-esquerdo Harry Milne sofreu uma lesão que se suspeita ser uma ruptura do ligamento cruzado anterior, durante o treino realizado no estádio Papara Park na noite anterior ao confronto.

Franken surpreendeu a todos ao escalar Mato na posição de lateral-esquerdo para suprir a ausência de Milne, mas o ponta ugandense apresentou uma atuação excelente e contribuiu para evitar que o Hearts sofresse uma derrota por um placar elástico, depois de os temores rondarem o time antes da partida.

Salah abriu o placar para os donos da casa aos 32 minutos, de pênalti, antes de o ex-astro do Liverpool dar a assistência para o segundo gol, marcado por seu companheiro Francolino, aos 58 minutos.

Franken falou sobre sua decisão de escalar Mato na posição de lateral-esquerdo, afirmando em declarações à emissora britânica na Escócia: "Sim, já conversei com ele hoje, depois que o Harry teve de se retirar da partida ontem".

E acrescentou: "Conversei com o Rogers hoje, e ele foi muito claro durante nossa conversa, pois disse: sem problemas. E eu lhe passei alguns detalhes relacionados à sua posição, bem como à tarefa de marcar o Salah".

E prosseguiu: "Eu sabia que ele era capaz de acompanhar a velocidade nessa posição, e também sei que o Rogers, quando está totalmente concentrado, é muito forte nos duelos individuais, especialmente por ser, essencialmente, um jogador de ataque".

E continuou: "Por isso, estou feliz em ver que as coisas correram dessa maneira, porque, se o Salah tivesse marcado dois ou três gols, todos diriam que a decisão foi errada e malsucedida, mas é preciso confiar em alguns jogadores".

E completou: "Quando você vê alguns jogadores atuando em posições diferentes das suas posições originais por necessidade, isso é algo positivo. Tínhamos apenas um jogador disponível no meio-campo, com seis jogadores lesionados. E Jordi Altina também apresentou uma atuação excelente na posição de meio-campo, apesar de não ser sua posição original".

E concluiu: "Estou feliz em ver essas coisas acontecerem e em termos sido capazes de superar o resultado da partida da semana passada e apresentar uma boa atuação coletiva".