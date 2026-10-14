O técnico do Galatasaray se rende: os jogadores do Barcelona são máquinas!

Okan Buruk, técnico do Galatasaray, elogiou o potencial dos jogadores do Barcelona, destacando que eles possuem grande entendimento dentro de campo, após a pesada derrota sofrida por sua equipe diante do clube catalão pelo placar de 4 a 1, na Liga dos Campeões da Europa.

O treinador do Galatasaray disse, em declarações reproduzidas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Jogamos contra atletas que se conhecem de cor. Eles são como uma máquina perfeita. Estamos tristes porque perdemos".





Buruk acrescentou que se sente orgulhoso do que seus jogadores apresentaram, apesar do resultado pesado, ressaltando que eles representaram bem o futebol turco e provaram, em alguns momentos da partida, sua capacidade de competir com os grandes times.

E prosseguiu: "Provamos que somos uma equipe que merece jogar a Liga dos Campeões da Europa, tanto dentro de campo quanto pelo clima criado pela nossa torcida".

Sobre as razões da derrota, o treinador do Galatasaray explicou que seu time se precipitou ao lidar com a pressão do Barcelona e recorreu de forma exagerada às bolas longas, em vez de manter a posse e analisar melhor o desenrolar do jogo.

E disse: "No primeiro tempo, e até certo momento, executamos o que queríamos, mas recuamos perto do fim da etapa para a área, algo que eu não desejava".

O Galatasaray havia aberto o placar por meio de Aleksei Batrakov aos 28 minutos, antes de João Cancelo deixar tudo igual para o Barcelona aos 43, encerrando o primeiro tempo empatado em 1 a 1.

Já no segundo tempo, o Barcelona impôs sua superioridade depois que Fermín López e Anthony Gordon marcaram dois gols consecutivos aos 50 e 53 minutos, antes de Karim Adeyemi fechar a conta aos 65, com o clube catalão decidindo o confronto por 4 a 1 e mantendo seu início forte na competição.