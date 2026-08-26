O português Pedro Moreira, técnico do Auckland FC, da Nova Zelândia, não escondeu sua grande admiração pela força do Al-Ahli, após a derrota por 1 a 0 na noite de quarta-feira em Jidá, na estreia das duas equipes na Copa Intercontinental de Clubes 2026.

Saleh Abu Al-Shamat conduziu o Al-Ahli, da Arábia Saudita, à segunda fase da Copa Intercontinental de Clubes 2026, após uma vitória difícil sobre seu visitante Auckland, da Nova Zelândia, por 1 a 0, no confronto que os reuniu no Estádio Al-Inma, pela primeira fase do torneio mundial.

Moreira reconheceu, durante a coletiva de imprensa realizada após o duelo, que o adversário foi extremamente difícil, e disse: "A atuação do Al-Ahli com seu novo técnico foi boa. Analisamos seu desempenho ao longo dos últimos dias e assistimos aos seus gols. Sua média é de dois gols por partida, e ele se destaca nos contra-ataques e na forma ofensiva de jogar".

E acrescentou o técnico português: "Jogamos contra o campeão da Ásia, é uma equipe muito forte. Nos preparamos e estudamos as táticas, jogamos de uma boa maneira, e com mais treinos nossa equipe será mais forte no futuro".

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Moreira expressou seu grande orgulho pelo que seus jogadores apresentaram no Estádio Al-Inma, apesar da derrota, afirmando: "Nossa atuação foi excelente e estamos nos preparando para a nova temporada, que começa em outubro. Estamos orgulhosos do que apresentamos neste grande estádio e diante desta grande torcida".

O técnico do Auckland revelou que trabalhou para fechar os espaços diante das peças-chave do Al-Ahli, ressaltando que sua equipe disputou duas partidas amistosas antes do torneio, e destacou que seus jogadores não tiveram êxito em alcançar o empate durante os minutos finais, encerrando sua fala com uma mensagem de otimismo: "A derrota não é o fim do caminho".