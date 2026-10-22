O técnico do Al-Qadsiah desafia o Al-Hilal: estamos no topo e não tememos ninguém

O irlandês Brendan Rodgers, técnico do Al-Qadsiah, aguarda com ansiedade o confronto diante do Al-Hilal, amanhã, sexta-feira, pela 11ª rodada da Liga Roshn Saudita de profissionais, elogiando o volume de trabalho realizado dentro do clube no período recente.

O Al-Qadsiah lidera a tabela de classificação da Liga Roshn com 25 pontos, com um ponto de vantagem sobre o Al-Hilal, segundo colocado, mas este último tem uma partida adiada.

Rodgers afirmou na coletiva de imprensa desta quinta-feira: "Aguardamos com ansiedade esta partida e estamos empolgados com ela. Jogamos em uma região de calor intenso, mas a mentalidade dos jogadores foi um fator importante".

E acrescentou, conforme noticiado pelo jornal "Al-Maidan": "O Al-Hilal é o melhor time que enfrentamos, mas eles também sabem o quão forte é a nossa equipe. Os dois times não tiveram um período de descanso longo".

Próximas partidas ALQ Campeonato Saudita 14:00 HIL

E continuou: "Não tememos ninguém, mas reconhecemos a qualidade do Al-Hilal e dos jogadores que ele possui, como Watkins e Somerville".





Rodgers foi questionado sobre como lida com a pressão dos jogos e respondeu: "Lidamos com as partidas de maneira excelente, e é natural que o período de recuperação seja curto, mas o profissionalismo dos jogadores e os esforços do departamento médico nos ajudam a gerir a pressão dos jogos com alta eficiência".

E prosseguiu com suas declarações: "Cada partida é uma oportunidade para nós, e não há nenhuma pressão que nos afete; pelo contrário, encaramos cada jogo como uma oportunidade de alcançar um bom resultado".

E completou: "É bem sabido quais são os grandes times da Arábia Saudita, mas o Al-Qadsiah estava na segunda divisão há dois anos, e o volume de trabalho que realizamos ao longo desses dois anos é claro para todos. E, após dez partidas, estamos agora no topo, e seja qual for o resultado do jogo de amanhã, continuaremos trabalhando e estamos extremamente empolgados".

E esclareceu: "Acredito que, em cada partida que você disputa neste campeonato, você enfrentará times que possuem jogadores especiais, e o Al-Hilal tem jogadores de altíssimo nível. Mas isso depende do nosso time; precisamos ter organização e pressionar com força".











