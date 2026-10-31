Míchel Sánchez comentou a lesão de Julian Brandt após a vitória difícil do Ajax por 1 a 0 sobre o AZ. Depois da partida, o técnico espanhol falou à ESPN sobre a lesão do alemão.

Graças a uma cabeçada de Tolu Arokodare logo no início, o Ajax conquistou no sábado à noite sua primeira vitória sobre o AZ em 12 confrontos diretos. "O AZ é uma ótima equipe", começou Míchel em sua análise à ESPN. "Havia mais de cinco anos que não vencíamos o AZ. É um time muito bem entrosado, que joga da mesma maneira há anos."

Segundo Míchel, o Ajax ainda está em uma fase na qual os jogadores precisam entender exatamente o que se espera deles. "Estamos tentando, e os jogadores estão em um nível muito alto mentalmente e em termos de dedicação", afirmou o espanhol. "Nos primeiros 15 a 20 minutos, fizemos várias coisas muito bem e criamos, além do gol, diversas situações de perigo."

Depois disso, segundo Míchel, o cenário da partida mudou bastante. "A partir daquele momento, o AZ dominou", reconheceu o técnico, que viu seu time ser empurrado cada vez mais para trás. "Se você não consegue atacar bem, precisa defender bem", avaliou sobre a atuação da equipe, que, em sua opinião, se saiu bem defensivamente sobretudo na primeira hora de jogo.

"A última meia hora demorou muito para passar para nós", admitiu Míchel. "Precisamos colocar jogadores experientes, como Steven Berghuis e Daley Blind, embora eles ainda não tenham ritmo de jogo." Mesmo assim, o treinador ficou satisfeito com os três pontos, que deixam o Ajax a apenas um ponto do líder Feyenoord.

Na ESPN, Míchel também foi questionado sobre por que o Ajax não conseguiu pressionar o AZ continuamente com intensidade suficiente. "Assim que eles conseguiam trocar dois, três ou quatro passes, ficava muito difícil continuar pressionando com intensidade", explicou. "Deveríamos ter tido mais controle da bola, porque, quando você ataca bem, também defende melhor."

Um revés para o Ajax foi a saída de Brandt, que precisou deixar o campo lesionado aos 35 minutos e foi substituído por Oscar Gloukh. "Brandt não estava se sentindo bem e acabou pedindo para ser substituído", disse Míchel. "Vamos avaliar a gravidade da lesão. Espero que não seja nada grave, mas ele não estava se sentindo bem."

Na coletiva de imprensa seguinte, Míchel esclareceu o que quis dizer: "Acho que não é grave. Ele logo sentiu um incômodo e não conseguia acelerar de verdade", disse Míchel. "Ele conhece bem o próprio corpo e quis evitar algo pior."