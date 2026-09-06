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imago-sport-1082420795.jpgANP
Rian Rosendaal

Traduzido por

O técnico do Ajax, Míchel, explica por que Tolu teve de dar lugar a Dolberg após uma hora

Ajax

Tolu Arokodare marcou contra o PSV no sábado, mas não ficou 90 minutos em campo na Johan Cruijff ArenA. O técnico do Ajax, Míchel, explicou à ESPN por que o centroavante gigante foi substituído por Kasper Dolberg após uma hora de jogo.

"Por falta de energia", explicou o treinador espanhol após a partida sobre a saída de Tolu no momento em que o Ajax encarava uma desvantagem de 2 a 1 no clássico da Eredivisie. 

"Tolu é um jogador que todos nós apoiamos. Talvez ele não tenha atingido seu melhor nível. Precisávamos de pernas frescas para pressionar e para tentar buscar a profundidade. Foi isso que tentei depois com Leonardo e Dolberg. Acho que são dois jogadores fantásticos", acrescentou Míchel à sua análise sobre Ajax x PSV.

Míchel tentou fazer a diferença ao orientar seus jogadores a buscarem a profundidade contra os zagueiros centrais do PSV. "Hoje (sábado, redação) isso não deu certo. Mas as substituições são feitas para que o time possa continuar competindo cem por cento. Por isso nós as fizemos."

O técnico do Ajax queria que Tolu atuasse realmente como referência desde o início. "Ele precisava nos permitir segurar a bola, para que pudéssemos jogar como equipe. Mas as primeiras ações dele não me agradaram."

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"Sou sempre muito apaixonado, e ele também. À beira do campo, vemos tudo com muito mais clareza. Pedi ao Tolu mais determinação e energia nas ações dele", disse o técnico derrotado.

Dolberg também não conseguiu fazer a diferença nos minutos finais. O PSV ainda marcou mais uma vez nos acréscimos e deixou Amsterdã com uma vitória por 3 a 1. 

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