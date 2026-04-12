O técnico do Ajax, García: “Se ele fizer isso, vai se tornar um jogador incrível”

Óscar García está feliz por Jorthy Mokio ter decidido ficar no Ajax. “Foi um período conturbado para ele”, disse o técnico do clube de Amsterdã à ESPN, após a vitória do Ajax por 3 a 0 sobre o lanterna Heracles Almelo.

O técnico espanhol foi sincero sobre Mokio após sua atuação em Almelo. “Já o vi jogar partidas melhores. Não é fácil lidar com tudo o que aconteceu antes de Jorthy assinar. Esse período não foi fácil para ele.”

E acrescentou imediatamente: “Mas se ele evoluir como achamos que vai evoluir, vai se tornar um jogador fantástico”, García vê um enorme potencial no meio-campista de 18 anos.

O Ajax acabou vencendo por 0 a 3 fora de casa contra o Heracles. Apesar disso, García não está totalmente satisfeito e ressalta que sua equipe poderia ter feito mais. “Dedico esta vitória aos torcedores que viajaram conosco. Isso é muito importante para nós.”

Segundo o técnico espanhol, os visitantes começaram bem a partida e o segundo tempo. “Mas deveríamos ter marcado mais gols”, comentou García com seu grupo de jogadores.

O cartão vermelho para Takehiro Tomiyasu aos 81 minutos foi uma mancha na vitória fora de casa do Ajax. O zagueiro japonês derrubou Lequincio Zeefuik e foi expulso pelo árbitro Martin van den Kerkhof.

“Acho que foi 50/50”, suspira o técnico do Ajax. “No fim das contas, estou feliz com o placar sem gols e acho que o árbitro tomou a decisão certa. Pois o Heracles não marcou.”