O técnico da Suíça Sub-21: "Romano? Talvez com a Itália ele jogue só uma partida"

O técnico da Suíça Sub-21 Alex Frei falou à Rsi sobre Alessandro Romano, meio-campista do Cagliari que escolheu a Itália depois do percurso feito pelas seleções suíças. Apesar de o tema ter sido muito discutido na Suíça, o treinador não considera a decisão do meio-campista uma derrota para a Federação: "Foi feito muito por ele, mas quando era pequeno provavelmente não dormia com a camisa da Suíça, e sim com a da Itália".





O treinador também esclareceu quais poderiam ser as consequências da escolha de Romano: "Ele precisa estar ciente de que, com a Itália, pode jogar uma partida e depois não ser mais convocado por cinco anos; com a Suíça, talvez tivesse jogado vinte seguidas".