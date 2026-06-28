O técnico da seleção, Steve Clark, deixa o cargo na Escócia com efeito imediato após uma Copa do Mundo muito decepcionante

Steve Clark decidiu deixar o cargo de técnico da seleção da Escócia com efeito imediato. A “Tartan Army” não conseguiu convencer de forma alguma neste Mundial e, após a vitória da Croácia sobre Gana (2 a 1), está definitivamente eliminada.

A Escócia foi colocada em um grupo difícil, com Marrocos, Brasil e Haiti. A equipe de Clark começou o torneio com uma vitória muito sofrida por 1 a 0 sobre o Haiti.

Esse resultado gerou preocupações imediatas, já que não foi possível melhorar o saldo de gols. Após derrotas para o Marrocos (0 a 1) e o Brasil (0 a 3), fica claro agora que a Escócia não está à altura.

Três pontos com saldo de gols de -3 não são suficientes para avançar como um dos oito melhores terceiros colocados para a fase de 32. Clarke era o técnico da Escócia desde 2019 e renovou seu contrato no mês passado por nada menos que quatro anos.

“O aspecto mais emocionante desta despedida é para os meus jogadores, sem os quais não teríamos nenhuma das lembranças que construímos de 2019 até agora”, escreve Clarke, de 62 anos, entre outras coisas.

“Eles merecem todo o elogio e admiração que recebem, e foi uma verdadeira honra poder ser o técnico deles. Obrigado por ter podido estar aqui e boa sorte ao meu sucessor”, afirmou Clarke.

Sob o comando de Clarke, a Escócia se classificou para dois Campeonatos Europeus. O maior sucesso foi a classificação para a Copa do Mundo, algo que os escoceses não conseguiam desde 1998. A Federação Escocesa de Futebol considera Clarke o “técnico mais bem-sucedido de todos os tempos”.







