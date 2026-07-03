“O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, está assumindo um grande risco ao escalar Declan Rice contra o México”

O técnico da seleção inglesa, Thomas Tuchel, conta com Declan Rice para a partida das oitavas de final contra o México, segundo a BBC Sport. Tanto é assim que o meio-campista do Arsenal terá que superar seus próprios limites de dor.

Rice é titular indiscutível na seleção inglesa e, com a partida contra o México — que, no papel, se apresenta difícil — à vista, Tuchel quer fazer de tudo para maximizar as chances de classificação.

Na partida pouco convincente da Inglaterra contra a República Democrática do Congo (2 a 1), Rice foi finalmente substituído pouco antes do fim, logo após o gol decisivo de 2 a 1 marcado por Harry Kane.

“Só perguntei a ele bem no final, e ele disse: ‘Eu consigo jogar pela equipe, mas estou com uma dor terrível’”, contou Tuchel após a partida sobre a substituição de Rice contra a República Democrática do Congo.

“Quando Declan diz que está com uma dor terrível, você sabe que ele não aguenta mais, então ele ficou aliviado por termos tirado ele de campo. Depois da partida, ele disse que não era nada grave, que iria se recuperar.”

“Portanto, não houve lesão. Ele simplesmente estava com dor, então espero que ele esteja bem. É mais uma dor nervosa.” Essa dor nervosa se espalhou para a região lombar e os isquiotibiais de Rice.

Rice ainda sofre bastante com essa dor nervosa, segundo a BBC. Mesmo assim, a emissora estatal espera que o ex-jogador do West Ham seja preparado para ser titular contra o México. Com isso, Tuchel corre o risco de que Rice precise sair de campo mais cedo.

Há mais dúvidas em relação a Reece James, que perdeu os dois últimos jogos devido a uma lesão no tendão isquiotibial, mas agora já voltou a participar dos treinos em grupo.

Seu reserva, Jarell Quansah, também não participou da partida contra a República Democrática do Congo devido a dores no tornozelo. Ainda não está claro se ele estará em campo contra o México.

Aliás, a partida começa na madrugada de domingo para segunda-feira “normalmente” no horário combinado, às 02h00 (horário da Holanda). Apesar da ameaça de tempestade, os países e a FIFA decidiram não antecipar nem adiar o confronto, o que por algum tempo foram opções em consideração.