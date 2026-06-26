O técnico da seleção da Noruega parece estar jogando a toalha com uma escolha surpreendente

Stale Solbakken, o técnico da seleção da Noruega, vai reformular completamente sua equipe para a última partida da fase de grupos contra a França, segundo informam o L’Équipe e várias fontes norueguesas. Entre outros, Erling Haaland começará no banco.

Na sexta-feira à noite, às 21h, está marcado o confronto entre a França e a Noruega. Na última partida da fase de grupos, os dois países europeus disputarão entre si para definir quem será o vencedor do Grupo I.

Embora a Noruega tenha vencido as duas primeiras partidas da fase de grupos contra o Iraque (4 a 1) e o Senegal (3 a 2), o confronto contra a França será bem mais difícil. O técnico parece já ter jogado a toalha.

Segundo a mídia francesa, ele escalará nada menos que dez jogadores diferentes em relação à partida contra o Senegal. Até mesmo Haaland ficará no banco.

Haaland dará lugar ao ex-atacante do FC Groningen, Jørgen Strand Larsen. Andreas Schjelderup e Oscar Bobb completam o ataque.

Há um jogador que vai ser titular pela terceira vez consecutiva contra a França: o ex-jogador do Feyenoord, Fredrik Aursnes. O meio-campista do Benfica é indispensável para Solbakken.

O vencedor do grupo I enfrentará a Suécia na próxima fase, enquanto o segundo colocado enfrentará a Costa do Marfim.