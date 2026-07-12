O técnico da seleção da Noruega faz uma reação surpreendente ao polêmico incidente com o cabo

O técnico da seleção da Noruega, Ståle Solbakken, se pronunciou sobre o incidente com o cabo durante a partida contra a Inglaterra (1 a 2). O caso gerou bastante polêmica, mas o técnico apresentou, após o jogo, uma reação surpreendentemente serena.

Pouco antes do intervalo, a Inglaterra empatou com um gol de Jude Bellingham. Um chute do goleiro Ørjan Nyland pareceu atingir o cabo da spidercam acima do campo, alterando a trajetória da bola. A Inglaterra de repente ficou com a posse de bola no meio-campo, para surpresa da Noruega. A Inglaterra agiu com rapidez relâmpago e, oito segundos depois, Bellingham marcou o gol de empate.

Entre outros, Nyland, Erling Braut Haaland e o técnico Ståle Solbakken apontaram imediatamente para cima, convencidos de que a bola havia realmente atingido o cabo da spidercam. Imagens da Fox Sports parecem confirmar essa convicção. A FIFA, o árbitro Clément Turpin e sua equipe não concordaram com a alegação, o que gerou frustração visível entre os noruegueses e, principalmente, em Solbakken.

Apesar disso, o norueguês reagiu com notável serenidade após a partida. “Eu poderia ficar aqui chorando, mas não é isso que quero.” Solbakken chegou até a admitir que conseguiu aproveitar um pouco o momento. “Sim, foi um momento bizarro, mas é justamente o fato de coisas assim acontecerem no futebol que torna esse esporte o mais bonito do mundo.”

O norueguês manteve a calma e relativizou o momento infeliz. “Temos que aceitar isso, porque foi simplesmente azar. A bola caiu direto do céu e isso gerou um mal-entendido entre nossos jogadores. Foi um momento desagradável para nós. Acho que não vamos dar muita importância a isso, então está tudo bem.”

Durante a confusão em campo, Solbakken procurou o árbitro Turpin. “Ele disse que não tinha visto a jogada e que não recebeu nenhuma notificação do VAR de que isso realmente tivesse acontecido. Como a FIFA afirma que não houve contato (o sensor da Connected Ball não registrou nada), ele não podia fazer mais nada”, diz o técnico de 58 anos.

Por fim, Solbakken se pronuncia sobre a situação. “A bola caiu bem na frente do banco de reservas, então isso realmente aconteceu. Foi um incidente estranho.” Nas imagens que circulam na internet, dá para ver claramente que a bola bate em um dos cabos da spidercam.







