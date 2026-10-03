O técnico da Finlândia zomba de Cristiano Ronaldo e leva um "choque" imediato!

O dinamarquês Jacob Friis, treinador da seleção da Finlândia, viveu uma situação embaraçosa durante a coletiva de imprensa que antecedeu o confronto contra a Albânia pela Liga das Nações da Europa, depois de tentar fazer uma piada relacionada à crise de Cristiano Ronaldo com a seleção de Portugal, mas sua brincadeira não teve qualquer reação dos jornalistas presentes.

De acordo com o que relatou a "Rádio Monte Carlo", da França, Friis falou sobre a prontidão dos jogadores da seleção finlandesa para a partida contra a Albânia, antes de tentar brincar a respeito do episódio recente de Ronaldo com Portugal, dizendo: "Ontem, nenhum dos jogadores saiu de jato particular, então todos estão disponíveis. Tenho muitas opções".

Mas a piada não gerou a reação que o treinador esperava, já que o silêncio tomou conta do salão da coletiva sem que ninguém dos presentes risse, transformando o momento que Friis quis descontraído em uma situação constrangedora diante dos jornalistas.

No encerramento da coletiva, o técnico dinamarquês voltou ao episódio e demonstrou incômodo com a falta de reação dos presentes à sua brincadeira, dizendo-lhes de forma jocosa: "Vocês não entenderam a piada no início", ao que um dos jornalistas respondeu: "Sim, entendi".

E Friis acrescentou, ironizando a situação: "Não houve nenhuma reação", antes de rir e fazer referência à natureza da personalidade finlandesa, concluindo então sua fala ao dizer: "Vocês me fizeram parecer um idiota!".