O técnico argelino Ibrahim Hamdani anunciou nesta quinta-feira a lista de convocados da seleção de seu país para os dois confrontos contra o Togo, nos dias 14 e 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027.

A lista teve a ausência de vários nomes de destaque, principalmente o goleiro Luca Zidane — filho de Zinedine Zidane, técnico da seleção da França — e o meio-campista do Paris FC, Ilan Kebbal.

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Sobre a ausência de Zidane, Hamdani declarou, em entrevista reproduzida pelo jornal francês "L'Équipe": "Fiz minhas escolhas com base em um critério esportivo, especialmente na posição de goleiro, que é considerada muito particular. Eu precisava de três goleiros com a maior quantidade possível de tempo de jogo. Os três goleiros escolhidos são os que mais atuaram desde a convocação anterior, e esse é o único motivo da minha escolha".

A lista incluiu, na posição de goleiro, Oussama Benbot, goleiro do USM Alger, Melvin Mastel, goleiro do Lausanne, da Suíça, e Abdellatif Ramadan, goleiro do MC Alger.

Também ficaram de fora da lista Rayan Aït-Nouri, jogador do Manchester City, Houssem Aouar, e Samir Chergui, jogador do Paris FC, além de Baghdad Bounedjah e Ismaël Bennacer.

Em contrapartida, a lista teve a convocação de dois novos rostos pela primeira vez: Mohamed Azzi, jogador do CSKA Moscou, e Abderrahmane Rebbach, jogador do Deportivo Alavés, enquanto retornaram à seleção Rafik Belghali, Hicham Boudaoui, Yacine Titraoui e Farès Ghedjemis, além de outros nomes.

A lista completa ficou assim:

Goleiros: Oussama Benbot (USM Alger), Melvin Mastel (Lausanne, da Suíça), Abdellatif Ramadan (MC Alger).

Defesa: Rafik Belghali (Torino), Achraf Abada (USM Alger), Zineddine Belaïd (Al-Taawoun), Rami Bensebaini (Borussia Dortmund), Mohamed Azzi (CSKA Moscou), Jaouen Hadjam (Brighton), Souheib Nair (Saint-Étienne), Ahmed Touba (Le Havre).

Meio-campo: Himad Abdelli (Olympique de Marselha), Nabil Bentaleb (Lille), Hicham Boudaoui (Nice), Farès Chaïbi (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Abderrahmane Rebbach (Deportivo Alavés), Yacine Titraoui (Lens).

Ataque: Mohamed Amine Amoura (Nice), Mouncef Bakrar (Al-Ahly, do Egito), Bachir Belloumi (Hull City), Adel Boulbina (Al-Diriyah), Amine Chiakha (Rosenborg), Farès Ghedjemis (Frosinone), Amine Gouiri (Olympique de Marselha), Anis Hadj Moussa (Feyenoord).

A Argélia lidera atualmente seu grupo com 4 pontos, depois de vencer a Zâmbia por 3 a 1 e empatar com o Burundi por 2 a 2, e busca reforçar sua posição nos dois confrontos contra o Togo.