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O talento da Inter no radar da seleção da Argélia: um obstáculo adia a decisão

Argélia x Togo
Argélia
Togo
Africa Cup of Nations Qualification
Togo x Argélia
Y. Massolin
B. Hemdani
Inter de Milão x Fiorentina
Inter de Milão
Fiorentina
Campeonato Italiano
Roma x Cagliari
Roma
Cagliari
Argélia
Togo
França
Itália

Tem 1,97 metro de altura

O técnico Ibrahim Hemdani não esperou muito para começar a reformular a seleção da Argélia, buscando reforçar o meio-campo com novos elementos após seu primeiro período de treinamentos, que não alcançou plenamente suas expectativas.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", Yanis Massolin, jogador da Inter de Milão emprestado ao Cagliari, aparece entre os nomes visados para reforçar o elenco da Argélia.

O meio-campista de 24 anos, que mede 1,97 metro, destaca-se por sua força física, sua agilidade e suas habilidades técnicas no trato com a bola.

Porém, a chegada de Massolin à seleção da Argélia não será fácil no momento atual, apesar de a Federação Argelina o acompanhar desde sua passagem pela Bélgica, já que o jogador ainda não concluiu os procedimentos administrativos necessários para representar a Argélia.

Dessa forma, as chances de sua participação nos dois confrontos contra o Togo, nos dias 14 e 17 de novembro, pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações de 2027, parecem reduzidas, a menos que ocorram desdobramentos inesperados.



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