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Como 1907 v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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O surpreendente reconhecimento do presidente do Como sobre o Barcelona e Fàbregas

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O Como, comandado por Cesc Fàbregas, virou o assunto do momento após a histórica e contundente vitória sobre o Lens, da França, pelo placar de 9 a 1, na Liga dos Campeões da Europa.

Mas, para além dos resultados, o modelo adotado pelo treinador espanhol desperta grande interesse, um modelo que, sem dúvida, está ligado ao seu passado no Barcelona.

O jornal Sport publicou declarações do presidente do Como, Mirwan Suwarso, durante sua entrevista à rede TNT Sports, na qual revelou a fonte de inspiração por trás do ambicioso projeto de Fàbregas.

E o presidente do Como não hesitou em admitir que o Barcelona representa o principal modelo do qual o clube italiano se inspira em suas ideias.

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Suwarso disse: "No que diz respeito à nossa filosofia de futebol, queremos nos parecer com o Barcelona. Queremos nos apoiar na posse de bola, na pressão avançada, no controle da posse e em oferecer um futebol atraente".

Fàbregas passou pela academia de La Masia e conhece de perto o estilo que fez do Barcelona, sob o comando de Pep Guardiola, uma referência mundial no futebol.

E Fàbregas aplica na Itália tudo o que aprendeu, independentemente da identidade do adversário que enfrenta. Mas a aposta de Suwarso no "modelo Barcelona" vai além até mesmo da questão da presença do próprio Cesc Fàbregas à frente da comissão técnica.

O presidente do Como disse: "Partimos da nossa identidade de futebol. Que tipo de futebol queremos oferecer? E como queremos jogar? Queremos que essa identidade permaneça constante mesmo depois de ocorrerem diversas mudanças no nível dos treinadores".

Em outras palavras, o Como não quer que seu estilo de jogo dependa exclusivamente de Cesc Fàbregas.

Mas o Barcelona não é o único clube do qual o Como se inspira em suas ideias. Suwarso sabe que o desenvolvimento do clube também depende do planejamento esportivo e da descoberta de talentos, e nesses dois aspectos o clube possui outros modelos a seguir.

Suwarso explicou: "Se falarmos sobre descoberta de talentos, é evidente que o Brighton e o Brentford se tornaram os modelos para os quais todos os clubes olham. E, ao mesmo tempo, tentamos encontrar jogadores que não recebem o reconhecimento suficiente, mas que são capazes de se adaptar ao nosso sistema, apoiando-nos em modelos semelhantes àqueles utilizados pelo Brighton e pelo Brentford".

E, até agora, o plano segue da melhor maneira possível. Em poucos anos, o Como passou de competir nas divisões inferiores do futebol italiano a enfrentar os grandes clubes europeus.

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