A presença do português Samu Costa no período de treinos do Al-Nassr saudita em Portugal levantou uma série de questionamentos sobre o destino da crise financeira que cercou o clube nas últimas semanas, depois que circularam notícias sobre a existência de restrições que o impediam de fechar novas contratações, apesar de ter obtido o certificado de solvência financeira.

Ao longo do período recente, a diretoria do Al-Nassr intensificou suas movimentações em busca de soluções para a crise, na tentativa de suspender as restrições e preparar o terreno para reforçar a equipe antes do início da nova temporada, especialmente com a necessidade do técnico australiano Ange Postecoglou de fortalecer o meio-campo.

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O jornalista italiano Fabrizio Romano confirmou que o Al-Nassr conseguiu acertar a contratação do meio-campista português Samu Costa, vindo do Real Mallorca da Espanha, pondo fim às especulações que acompanharam a situação do clube no mercado de transferências.

O comunicador Ali Al-Anzi também publicou um vídeo que registra a chegada de Samu Costa a Portugal, como preparativo para se juntar ao período de treinos do Al-Nassr, num passo que confirma que a negociação entrou em suas fases finais e falta apenas o anúncio oficial.

A chegada do jogador representa uma mensagem positiva para a torcida do Al-Nassr, pois indica que a diretoria conseguiu superar boa parte dos obstáculos que travaram suas movimentações no mercado, dando início a uma nova fase que visa completar as necessidades da equipe antes do pontapé inicial da temporada.