O super-reserva... Ondaf iguala o recorde da lenda africana na Copa do Mundo

Deniz Undav continuou a brilhar como trunfo da seleção alemã na Copa do Mundo de 2026, após igualar um recorde histórico que permanecia intacto há 36 anos.

O craque do Stuttgart salvou a equipe do técnico Julian Nagelsmann no sábado, ao marcar o gol de empate oito minutos após entrar no lugar de Jamal Musiala e, em seguida, garantir a vitória da seleção alemã por 2 a 1 aos 94 minutos.

De acordo com estatísticas divulgadas pela plataforma Squawka, Ondav elevou sua contagem para 5 contribuições para gols como reserva na atual edição da Copa do Mundo, empatando com o lendário camaronês Roger Milla, que alcançou o mesmo recorde na edição de 1990.

A dupla Ondav e Milla supera o alemão André Schürrle, que registrou 4 contribuições para gols como reserva durante a Copa do Mundo de 2014, quando a Alemanha conquistou o título.

Por outro lado, a Opta informou que “Ondava se tornou o primeiro jogador desde Miroslav Klose, em 2002, a marcar gols em suas duas primeiras partidas na Copa do Mundo”.

Com essa vitória difícil, a seleção alemã garantiu a classificação para as oitavas de final, liderando o Grupo E com 6 pontos, após golear Curaçao na estreia por 7 a 1, com 3 participações de Ondav: ele marcou um gol e deu duas assistências.

A seleção alemã deve encerrar a fase de grupos enfrentando o Equador na próxima quinta-feira.