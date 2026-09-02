O Al-Ittihad, da Arábia Saudita, decidiu abrir os cofres para contratar o argelino Anis Hadj Moussa, ponta do Feyenoord, da Holanda, durante a atual janela de transferências de verão.

O Al-Ittihad deseja contratar um novo jogador para a posição de ponta, a fim de compensar a saída de seu ponta francês Moussa Diaby, que concluiu sua transferência para o Bayer Leverkusen, da Alemanha, ontem, terça-feira.

O site francês "Foot Mercato" afirmou que o Al-Ittihad ofereceu ao Feyenoord 30 milhões de euros para conseguir a aprovação da contratação de Anis Hadj Moussa na atual janela de transferências de verão.

O "Decano" busca aproveitar a necessidade do clube holandês de vender alguns de seus jogadores, sobretudo após ter dado início à construção de seu novo estádio, para convencê-lo a aprovar a contratação em definitivo de seu ponta argelino.

Moussa brilhou de forma evidente com o Feyenoord na última temporada, tendo disputado 40 partidas em diferentes competições, nas quais conseguiu marcar 14 gols e dar 7 assistências.

Esses desempenhos de destaque levaram diversos clubes a manifestar seu desejo de contratar o jogador de 24 anos, como os franceses Lille e Marseille, além do português Sporting de Lisboa, sem que suas negociações fossem coroadas de sucesso.

Vale lembrar que o Al-Ittihad conta em suas fileiras com outro jogador argelino, o astro do meio-campo Houssem Aouar, o que pode representar um incentivo adicional para que Anis Hadj Moussa se transfira ao time saudita nas últimas horas da janela de transferências de verão.