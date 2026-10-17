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Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport
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"O sucesso tem um preço": Arteta comenta decisão impactante do Arsenal

M. Arteta
Nottingham Forest x Arsenal
Nottingham Forest
Arsenal
Premier League
Espanha
England

A tempestade dos 60 funcionários

Em um momento que levanta questionamentos, Mikel Arteta, técnico do Arsenal, se viu diante de perguntas sobre o plano do clube de dispensar 60 funcionários, poucos dias depois de assinar um novo contrato, e acabou reafirmando seu apoio à linha adotada pela direção, ainda que tenha evitado comentar diretamente a decisão.

O treinador espanhol explicou que não é a pessoa mais indicada para falar sobre essa medida, ao mesmo tempo que destacou a necessidade de tomar decisões que garantam as pessoas certas nos cargos certos, além de manter o investimento para alcançar os objetivos do clube e construir o sucesso desejado.

Em outra frente, Arteta confirmou que o Arsenal vai refazer a foto oficial da equipe para a temporada 2026-2027, com a presença do zagueiro francês William Saliba, que faltou à primeira sessão de fotos por causa de uma consulta médica, o que gerou questionamentos após a divulgação da imagem.

Em declarações reproduzidas pelo site francês "Foot Mercato", ele apontou que a data da sessão de fotos foi adiada várias vezes, especialmente por causa dos compromissos comerciais do clube, e garantiu que Saliba lida com a situação com espírito esportivo, consciente de sua posição e importância dentro do time.

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